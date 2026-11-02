Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, Verissimo e Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Amici, Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 1 novembre 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 1 novembre 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici

Nel pomeriggio di Rai1, dopo il buon risultato di TG1 Libri, seguito da 3.422.000 spettatori con il 26.5% di share, e la presentazione (2.042.000 – 16.1%), spazio a Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier ha raccolto 2.040.000 spettatori pari al 17.9% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha interessato 1.712.000 spettatori con il 16.4%. A seguire, Da Noi… a Ruota Libera ha intrattenuto 1.891.000 spettatori, raggiungendo il 15.1% di share.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè, che ha registrato 2.176.000 spettatori con il 16.7%, è stata la volta di Amici. Il talent show di Maria De Filippi ha conquistato 2.542.000 spettatori, pari al 21.7% di share, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo.

Prosegue il successo per “Verissimo”. L’appuntamento domenicale del talk condotto da Silvia Toffanin conferma anche questa settimana la sua leadership di fascia con 2.204.000 spettatori totali e il 21.03% di share individui (27.62% sui 15-24enni).

Molto bene anche “Verissimo giri di valzer” che raggiunge 1.968.000 spettatori totali, con il 15.75% di share individui. I Saluti hanno infine registrato 1.739.000 spettatori con il 12.8%.

Share della fascia del Preserale

Nel preserale, Rai1 mantiene la leadership grazie a L’Eredità. La Sfida dei 7 ha interessato 3.060.000 spettatori, pari al 20.2% di share, mentre il quiz condotto da Marco Liorni ha raggiunto 4.253.000 spettatori con il 24.3%. Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.950.000 spettatori con il 13.6%, mentre la puntata vera e propria ha conquistato 2.360.000 spettatori, pari al 14.2%.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Nella fascia dell’access prime time, Affari Tuoi ha registrato su Rai1 4.325.000 spettatori con il 22.4% di share. Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.335.000 spettatori pari al 17.6%, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.967.000 spettatori con il 20.5%. Una sfida che continua a caratterizzare la fascia che precede la prima serata.