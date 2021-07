Atypical 4 su Netflix: trama e cast dell’ultima stagione

Atypical 4 conclude il viaggio di Sam Gardner, ragazzo autistico che cerca l’amore e l’indipendenza dalla sua famiglia. Dopo quattro stagioni, l’acclamata comedy di Netflix volge al termine con dieci episodi conclusivi, al via il 9 luglio sulla piattaforma. La storia è quella di Sam, ragazzo di 18 anni affetto da Sindrome di Asperger che ha un forte interesse per i pinguini e l’Antartide. La serie affronta in maniera leggera e talvolta ironica il tema dell’autismo attraverso gli occhi di un adolescente consapevole della sua condizione, ma che non si arrende di fronte agli ostacoli che gli vengono imposti.

Atypical 4: la trama della quarta e ultima stagione

La terza stagione si è conclusa con Elsa e Doug che si sono riconciliati dopo essersi gettati alle spalle la relazione extraconiugale di lei. Dopo aver trovato l’amore ed aver iniziato coraggiosamente l’università, Sam ha finalmente sistemato le cose con il migliore amico Zahid, e la quarta stagione vedrà i due vivere insieme nel loro nuovo appartamento. Sam deve anche gestire la sua relazione con Paige e ad affrontare le conseguenze del fallimento della sua lezione di etica. Per il ragazzo c’è aria di cambiamenti, in quanto dovrà pensare alla sua vita dopo il college e potrebbe non essere pronto a imbarcarsi in questa nuova avventura da solo.

Sua sorella minore Casey, invece, pensa ad iscriversi all’università della California mentre deve trovare il coraggio di fare coming out con suoi genitori e presentare Izzie come la sua ragazza.

Atypical 4 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast dell’ultima stagione tornano Keir Gilchrist nei panni dello studente Sam, ragazzo autistico amante dei pinguini imperatore; Jennifer Jason Leigh è sua madre, l’iperprotettiva Elsa; Brigette Lundy-Paine interpreta la sorella minore di Sam, Casey; Michael Rapaport è Doug, marito di Elsa, e padre di Sam e Casey.

Completano il cast anche: Graham Rogers nella parte di Evan Chapin, fidanzato e poi ex di Casey; Nik Dodani è Zahid Raja, un nerd asiatico migliore amico di Sam; Jenna Boyd è Paige Hardaway, fidanzata di Sam; Rachel Redleaf interpreta Beth Chapin, sorella di Evan; Fivel Stewart è Izzie, amica e poi fidanzata di Casey.