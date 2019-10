Secondo il settimanale “Chi”, Asia Argento e Andrea Preti si frequentano da qualche settimana. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini non parla di storia d’amore, ma quasi. Andrea Preti sarebbe il nuovo “amico” di Asia Argento, ma presto potrebbe scoccare la scintilla. Non dimentichiamo che il prossimo anno l’attrice dovrebbe essere tra i protagonisti di Pechino Express 2020.

Asia Argento e Andrea Preti insieme a Pechino Express 2020?

Asia Argento e Andrea Preti si stanno frequentando da qualche settimana. A rivelarlo è l’edizione odierna del settimanale “Chi” all’interno della rubrica “Chicche di gossip”. I due non sarebbero ancora innamorati, ma presto potrebbe nascere una bella storia d’amore. Sia Asia che Andrea in passato sono stati protagonisti di storie d’amore molto tormentate. Asia è stata legata per anni al cantautore Morgan, mentre Andrea Preti è stato il compagno di Claudia Gerini. Adesso i due sono single da un po’, ma potrebbero restare soli ancora per poco.

Nel caso dovesse nascere una bella storia d’amore tra Asia Argento e Andrea Preti, i due potrebbero partecipare alla prossima edizione di Pechino Express. L’attrice, infatti, è stata già annunciata come concorrente da parecchi settimanali di gossip, ma pare debba partecipare con un’amica. In coppia con Andrea Preti avrebbe sicuramente un impatto mediatico più forte.

Preti è da tempo lontano dalla televisione e soprattutto da un reality show. Non dimentichiamo che il modello ed ex compagno di Claudia Gerini è diventato noto grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi. Pechino Express 2020 potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi nel piccolo schermo.

Pechino Express 2020, le ultime indiscrezioni

Nel 2020 ci sarà una nuova edizione di Pechino Express, reality show in onda su Rai Due e condotto da Costantino Della Gherardesca. Le mete toccate nella nuova edizione del reality saranno Thailandia, Cina e Corea. Un viaggio esotico e ricco di avventura, tipico di Pechino Express.

Chi ci sarà nel cast della nuova edizione? Secondo il settimanale Spy, Asia Argento dovrebbe essere uno dei nomi già confermati dalla produzione del reality show. L’attrice dovrebbe partecipare con l’amica Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, e dovrebbe essere le “Figlie di”. Nel cast dovrebbe esserci anche il wedding planner Enzo Miccio con il fidanzato Laurent e Ignazio Moser con suo cugino Moreno.

In Thailandia potrebbero sbarcare anche Dayane Mello, ex di Stefano Bettarini, Nicole Rossi, direttamente da “Il Collegio”, Max Giusti e la iena Marco Berry.