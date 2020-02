Una storia da Cantare con i cantautori di Sanremo e C’è Posta per te con i giudici di Tu si que vales ed Emma Marrone. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 15 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie, infatti, dobbiamo prestare attenzione anche ad altri chanali che potrebbero aver attirato la curiosità dei più. Analizziamo dunque i dati raccolti.

Ascolti tv ieri, 15 febbraio 2020

Una Storia da Cantare – I cantautori di Sanremo, su Rai 1: il ritorno di Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri ha fatto segnare una media di 2.810000 spettatori pari al 14.6% di share.

NCIS su Rai 2: la serie tv ha appassionato una media di 1.606000 spettatori pari al 6.9% di share.

Sapiens – Un solo Pianeta su Rai 3: Mario Tozzi ha debuttato con una media di 1.337.000 spettatori pari a 6.7 punti percentuali di share.

Non c’è due senza quattro su Rete 4: il film ha incollato al teleschermo una media di 872.000 spettatori per il 4.1% di share.

C’è Posta per te su Canale 5: Maria De Filippi ha fatto emozionare 5.488.000 spettatori pari al 29.3% di share.

Cattivissimo me 2 su Italia 1: la pellicola d’animazione ha appassionato 1.189.000 spettatori per il 5.3% di share.

World Trade Center su La7: a sintonizzarsi sulla Rete di Urbano Cairo sono stati in media 415.000 spettatori per l’1.9% di share.

Agente 007 Licenza di uccidere su Tv8: la pellicola ha raggiunto una media di 247.000 spettatori pari all’1.1% di share.

Hansel e Gretel su Nove: a seguire il programma sono stati 278.000 spettatori per 1.2 punti percentuali di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio, Auditel del 15 febbraio 2020 di Verissimo, Amici, Italia Si

Controlliamo ora gli ascolti del pomeriggio per scoprire come siano andate le accesissime sfide fra Rai 1 e Canale 5. Come ogni sabato, infatti, si sono scontrati Amici 19 di Maria De Filippi, Verissimo e Italia Sì. Ecco i dati Auditel.

Italia Sì su Rai 1: Marco Liorni ha interessato una media di 1.619.000 spettatori pari al 12.89% di share nella prima parte e 2.028.000 spettatori pari al 14.02% di share nella seconda.

Amici 19 su Canale 5: Maria De Filippi ha portato a casa una media 3.205.000 spettatori pari al 21.92% di share. A seguire Verissimo ha intrattenuto una media di 2.580.000 spettatori (20.87% di share) nella prima parte e 2.625.000 spettatori pari al 19.46% di share nella seconda.