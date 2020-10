Ascolti tv ieri sera: dati auditel ieri sera, 4 ottobre 2020: chi vince tra L’Allieva e Live Non è la D’Urso?

“L’Allieva 3“ contro “Live Non è la D’Urso”: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 4 ottobre 2020? Una nuova sfida tra la fiction di successo con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale e il talk show condotto da Barbara d’Urso con le sue buste e rivelazioni choc. Da non dimenticare “Che tempo che fa” di Fabio Fazio su Rai3 e il talk “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Pronti per scoprire chi ha vinto la sfida della prima serata di domenica sera?

Ascolti L’allieva 3, Rai1

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. I nuovi episodi hanno visto Alice Allevi, aspirante anatomopatologo presso l’Istituto di Medicina Legale a Roma, ritrovarsi ancora una volta a curiosare nelle indagini guidate dal capo della polizia Claudio Conforti. La media ascolti è di 4.473.000 spettatori pari al 20.25%. Nel primo episodio 4.747.000 spettatori per il 19.68 % di share. Nel secondo: 4.215.000 spettatori per il 21.57% di share.

Ascolti NCIS: Los Angeles, Rai 2

La serie televisiva statunitense creata da Shane Brennan, ed è interpretata da Chris O’Donnell e LL Cool J. ha coinvolto 1.281.000 spettatori con uno share del 5.1%. A seguire NCIS New Orleans che ha appassionato 1.071.000 spettatori (share 4.5%).

Auditel Che tempo che fa 2020, Rai 3

Fabio Fazio è tornato al timone del talk show di successo di Rai3. Squadra vincente non si cambia: con lui l’inimitabile Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti della puntata: Nicola Zingaretti, lo scrittore britannico Ken Follett e Samuele Bersani che ha presentato il nuovo album di inediti “Cinema Samuele”. Nella parte centrale del talk dalle ore 20.30 alle ore 22.39 2.379.000 spettatori (9.5%). Infine nella parte finale di “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” ha messo a segno 1.107.000 spettatori (6.3%).

Ascolti Unstoppable – Fuori controllo, Rete 4

Il film del 2010, l’ultimo diretto da Tony Scott, con protagonisti Denzel Washington e Chris Pine ha incollato alla tv 928.000 spettatori con il 4.2% di share.

Ascolti Live Non è la D’Urso, Canale 5

Barbara d’Urso è tornata in prima serata su Canale 5 con una puntata ricca di ospiti e di buste choc. A cominciare da Giacomo Urtis a rischio processo fino a Federico Fashion Style che si è ritrovato contro cinque sfere. Tra queste la sua ex amica Antonella Mosetti con cui si è scontrato duramente. A sorpresa poi ecco spuntare Valeria Marini per augurargli buon compleanno. Tra le rivelazioni choc anche quelle dell’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci che raccontato il loro primo incontro. Infine le parole di Denis Dosio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip e le rivelazioni choc di Manila Gorio su Pierpaolo Pretelli. La puntata ha messo a segno dalle 21.34 all’1.24 una media di 1.953.000 spettatori pari al 13.1% di share. Presentazione con 2.310.000 spettatori per il 9.2% di share.

Ascolti Il libro della giungla 2016, Italia 1

Il film del 2016, co- prodotto e diretto da Jon Favreau, scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney ha fatto sognare 1.453.000 spettatori con il 6.6% di share.

Dati auditel La7, Tv8 e Nove

Non è l’Arena, su La7: nuova puntata del talk show di Massimo Giletti che ha intervistato Alberto Tarallo, il produttore della ex Ares Film, attaccato ed accusato da Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Il talk ha registrato nella prima parte dalle 20.38 alle 21: 1.309.000 – 5.3%, mentre nella seconda 922.000 spettatori con il 5.8% di share.

Masterchef , su Tv8: la nuova puntata del cooking talent show ha interessato 547.000 spettatori con il 2.8% di share.

Sirene – Gang latine a Milano, su Nove: spazio ad un’inchiesta che approfondisce la guerra tra bande sudamericane che ha scosso il capoluogo lombardo negli ultimi anni. Lo speciale ha registrato una media di 354.000 spettatori (1.5% di share).

Ascolti tv domenica pomeriggio: le sfide di Rai1 e Canale 5, tra Domenica In e Domenica Live

Analizziamo ora, insieme, i dati Auditel del pomeriggio televisivo e le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Canale 5:

