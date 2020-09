Ascolti tv ieri sera: dati Auditel ieri sera, 29 settembre 2020: chi vince tra Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e Zero il Folle Tour?

“Imma Tataranni – Sostituto Procuratore“ contro “Zero il Folle Tour”: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 29 settembre 2020?. Chi ha vinto la sfida del prime time del martedì sera? Cosa avrà scelto il pubblico tra le repliche del sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera e il concerto live di Renato Zero registrato lo scorso anno a Milano? Scopriamo tutti i dati Auditel della giornata di martedì come sempre suddivisi tra il prime time e il pomeriggio.

Ascolti Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Rai1

Nuovo appuntamento con le repliche delle avventure della magistrata nata dalla penna di Mariolina Venezia interpretata da Vanessa Scalera. La serie (in replica) ha tenuto col fiato sospeso una media di 3.581.000 spettatori con uno share del 16,7% .

Ascolti Un’ora sola ti vorrei, Rai 2

La seconda puntata dello show di Enrico Brignano ha divertito e intrattenuto 1.763.000 spettatori per uno share del 7,4%.

Auditel Carta Bianca, Rai 3

Bianca Berlinguer (senza Mauro Corona) è tornata in onda con una nuova puntata del talk show dedicato alla cronaca, politica, economia e ambiente. La puntata ha informato 1.114.000 spettatori con uno share del 0,00%.

Ascolti Fuori dal Coro, Rete 4

Una nuova puntata del programma Mediaset di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano. La lunga diretta ha coinvolto 976.000 spettatori con il 5,8% di share.

Ascolti Zero il Folle Tour di Renato Zero, Canale 5

Alla vigilia del 70esimo compleanno, Renato Zero festeggia il suo compleanno con i suoi sorcini (e non solo) con il concerto del suo “Zero il Folle”, l’ultimo tour portato in scena poco prima del Coronavirus. Il live, registrato al Forum di Assago a Milano, ha emozionato 1.570.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Ascolti The War – Il pianeta delle scimmie, Italia 1

La pellicola del 2017, diretta da Matt Reeves con protagonisti Andy Serkis e Woody Harrelson Brosnan ha tenuto col fiato sospeso 1.336.000 spettatori con il 6,8% di share.

Dati auditel La7, Tv8 e Nove

DiMartedì, su La7: l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris segna 1.124.000 spettatori (share 5,6%).

Name the Tune – Indovina la canzone, su Tv8: torna l’appuntamento con la divertentissima gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi. La puntata ha registrato 666.000 spettatori con l’3,2% di share.

I Fratelli di Crozza, su Nove: il one-man show con protagonista indiscusso Maurizio Crozza ha divertito 666.000 spettatori (2,5% di share).

Ascolti tv martedì pomeriggio 29 settembre: sfida “Pomeriggio Cinque” vs “La vita in diretta”

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti Rai 1: da “La vita in diretta” a “L’eredità”

Antonella Clerici è tornata in video con la prima puntata di “E’ sempre mezzogiorno” registrando un debutto di 1.529.000 spettatori (14,1%)

Oggi è un altro giorno : 1.475.000 spettatori (11,6%)

: 1.475.000 spettatori (11,6%) Il Paradiso delle Signore : 2.021.000 spettatori. Share 20%.

: 2.021.000 spettatori. Share 20%. La vita in diretta : Alberto Matano ha intrattenuto 1.670.000 spettatori con uno share del 16,2%.



: Alberto Matano ha intrattenuto 1.670.000 spettatori con uno share del 16,2%. L’eredità: La sfida dei 7 ha registrato 2.849.000 spettatori con uno share del 20%, mentre 4.184.000 spettatori (22,5%) nella seconda parte.

Ascolti Canale 5: da Uomini e Donne a Caduta Libera