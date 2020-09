Renato Zero festeggia 70 anni e per l’occasione Canale 5 lo celebra con una prima serata da non perdere. Il re dei sorcini è pronto a celebrare un compleanno davvero speciale con la pubblicazione di un nuovo dischi di inediti e la messa in onda di una tappa dello “Zero il Folle Tour”.

Renato Zero Settanta: un concerto per il 70 compleanno su Canale 5

Canale 5 festeggerà il compleanno di Renato Zero con un concerto live. Una bella notizia per i tantissimi fan del cantautore romano che potranno godersi martedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 la tappa milanese del tour Zero il folle, una tournée di grandissimo successo che ha visto il re dei sorcini toccare tutte le più importanti città italiane prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19.

Un appuntamento da non perdere per i fan dell’artista romano che, invece, il giorno 30 settembre si prepara a spegnare 70 candeline sulla torta di compleanno. Un evento unico che Renato ha deciso di celebrare in un modo speciale visto che ha annunciato la pubblicazione di ben tre album di inediti. Si tratta di un progetto davvero importante per l’artista istrionico che ha svelato così “Renato Zero Settanta” sui social:

“STO ARRIVANDO! Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione. E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto.

3, 2, 1, ZERO e la favola continua…”.

Renato Zero: tante nuove canzoni per il 70esimo compleanno

Ci sono ancora pochissime notizie su Renato Zero Settanta, ma una cosa è certa: si tratta di un progetto monumentale per l’artista romano che torna sulla scena musicale ad un anno esatto di distanza dal disco “Zero il folle”. I tre album usciranno a distanza di un mese l’uno dall’altro; si comincia dal 30 settembre con il primo capitolo, poi il 30 ottobre col secondo e infine il 30 novembre con il terzo ed ultimo album. Al momento si conosce davvero poco sul contenuto dei dischi, ma la produzione dell’intero progetto dovrebbe essere affidata a Phil e Numa Palmer.

Intanto Renato Zero sui social ha presentato il primo capitolo in uscita il giorno 30 settembre 2020: “…per un pierrot che sta seduto sulla Luna e piano piano si abbandona finché il rumore del mattino non lo sveglierà…”.

Che dire: solo Renato Zero poteva festeggiare così i suoi 70 anni. Una festa che sarà anticipata da Canale 5 con la messa in onda del concerto live “Zero il folle il tour”!