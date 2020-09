Assassinio sull’Orient Express contro la prima puntata della nuova stagione di Tu si que vales: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 12 settembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme i dati raccolti per comprendere come ha debuttato il programma condotto da Belen Rodriguez e con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi oltre che Sabrina Ferilli. Occhi puntati anche sul film di Rai 3 su Stefano Cucchi presentato da Federica Sciarelli. Passiamo poi ai debutti e alle sfide pomeridiane con Italia Sì vs Verissimo.

Ascolti tv, 12 settembre 2020: dati Auditel ieri

Ottimo debutto per Tu si que vales che si aggiudica la vittoria della prima serata. Bene anche Silvia Toffanin con Verissimo.

Assassinio sull’Orient Express, Rai 1: il film ha raggiunto una media di 1.849.000 spettatori. Share pari al 10.50% di share.

S.W.A.T, Rai 2: la serie tv americana ha entusiasmato una media di 1.028.000 spettatori. Share del 5.5%.

Sulla mia pelle, su Rai 3: la pellicola ha fatto riflettere una media di 960.000 spettatori pari a uno share del 5.1%.

Debt Collector, su Rete 4: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 435.000 spettatori con il 2.5% di share.

Tu si que vales, su Canale 5: lo spettacolo ha intrattenuto e divertito una media di 4.185.000 spettatori pari al 28.10% di share. Da segnalare la commovente esibizione di Veronica Franco, Maria de filippi nella cassa da morto e il litigio tra Zerbi ed un concorrente. Ottimo debutto per lo show calcolando tutto il contesto. Gli altri anni la trasmissione aveva raggiunto, con la prima puntata, i seguenti dati:

Nel 2018: 4.761.000 telespettatori per il 28,80% di share.

Nel 2019: 4.988.000 telespettatori per il 28,02% di share.

Il cacciatore di giganti, su Italia 1: la pellicola ha ottenuto una media di 772.000 telespettatori. Share pari a 4.5 punti percentuali.

War Horse, su La7: la pellicola ha portato a casa una media di 591.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Kill Bill volume 1, su Tv8: il film cult ha conquistato una media 357.000 spettatori con il 2% di share.

Casamonica – Le mani su Roma, su Nove: la trasmissione ha interessato una media di 430.000 spettatori. Share pari a 2.90 punti percentuali.

Pomeriggio in Tv: le sfide fra Rai 1 e Canale 5 secondo l’Auditel di ieri

Come sono andate le sfide pomeridiane fra le trasmissioni di Rai 1 e quelle di Canale 5? Come hanno debuttato Italia Sì e Verissimo? Ecco i dati Auditel.

Su Rai 1:

Italia Sì: Marco Liorni ha interessato una media di 1.152.000 spettatori con il 10.8% di share nella prima parte e 1.303.000 spettatori per il 12.6% di share nella seconda.

Su Canale 5:

Daydream – Le ali del sogno del 12 settembre: 2.333.000 spettatori con il 16.70% di share.

Verissimo: 2.139.000 pari al 19.30% di share nella prima parte e nella seconda 1.750.000 pari al 16.80% di share.