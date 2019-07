Il film intitolato La mia bella famiglia italiana o Temptation Island un mese dopo? Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 30 luglio 2019? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel.

Ascolti tv ieri sera: La mia bella famiglia italiana vs Temptation Island un mese dopo – Auditel 30-7-19

Temptation fa il botto totalizzando 3.764.000 spettatori pari al 24.1% di share. Anche l’ultima puntata ha battuto ogni record. Il film su Rai 1 si ferma al 15.1% di share.

La mia bella famiglia italiana | RAI 1

Paolo, da vent’anni emigrato in Germania, è stato convocato con l’inganno da suo fratello nella natia Puglia. Quando vi è giunto, accompagnato dalla sua bella moglie tedesca, ha ritrovato la sua famiglia, affettuosa e disordinata, un’azienda in crisi, un antico amore e un mistero ancora irrisolto. Il film ha conquistato una media di 2.754.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Squadra speciale Cobra 11 | RAI 2

Il telefilm ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.003.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Il giorno più bello | RAI 3

Due giovani malati, scappati dalla clinica, dopo aver racimolato con destrezza il denaro necessario, si sono messi in viaggio in prima classe verso l’Africa alla ricerca dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. Per l’ipocondriaco Andi l’inizio del viaggio si è rivelato essere, però, un vero e proprio incubo, mentre Benno ha perseguito segretamente un piano nascosto per confrontarsi finalmente con la sua vita passata. La pellicola ha incollato alla tv una media di 782.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Quelli della Luna | RETE 4

Terzo puntata del nuovo programma di Mughini. La trasmissione, tentando di risollevarsi dal flop ottenuto nelle due settimane precedenti, ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 370.000 spettatori con il 2.1% di share.

Temptation Island un mese dopo | CANALE 5

Cosa è successo alle coppie di Temptation Island un mese dopo la fine della trasmissione? Ebbene quasi tutte le coppie sono rimaste separate. David e Cristina, usciti insieme, in hotel si sono detti addio ed ora vivono distanti. Nicola e Sabrina, invece, si sono riavvicinati e sono tornati insieme. La trasmissione, che ha battuto ogni record, ha appassionato una media di 3.764.000 spettatori pari al 24.1% di share.

Chicago Fire | ITALIA 1

Sconvolta da alcune notizie Dawson ha chiesto aiuto a Severide per trovare una soluzione. Brett e Kidd si sono messe in competizione per conquistare il cuore di Zach, un ufficiale molto avvenente. La serie tv ha entusiasmato una media di 1.005.000 spettatori pari al 5.3% di share.

In Onda | LA7

La trasmissione che si occupa di politica, economia e attualità, ha interessato ed informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 688.000 spettatori con uno share del 3.9%.