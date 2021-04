Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Rito della Via Crucis contro Ciao Darwin: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 2 aprile 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo.

Ascolti tv: Rito della Via Crucis vs Ciao Darwin. Auditel ieri sera, 2 aprile 2021

Il Rito della Via Crucis batte le repliche di Ciao Darwin.

Rai 1: Rito della Via Crucis, nel giorno del Venerdì Santo che ricorda la salita di Gesù al calvario, la via Crucis di Papa Francesco si è svolta nel sagrato della Basilica di San Pietro per via delle norme anti pandemia. Il consueto appuntamento ha emozionato una media di 4.973.000 spettatori pari al 18.8% di share.

Su Rai 2: Quello che veramente importa, il film del 2017 diretto da Paco Arango e decidano a Paul Newman ha incollato alla tv una media di 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Nel cast: Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce e Camilla Luddington.

Rai 3: L’Odissea, lo speciale viaggio di Domenico Iannaccone nella disabilità mentale ha informato una media di 496.000 spettatori pari al 2.1%.

Rete 4: Il Re dei Re, il kolossal del 1961 diretto da Nicholas Ray ha appassionato media di 1.006.000 spettatori. Share del 5.1%. Nel cast: Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna e Hurd Hatfield.

Canale 5: Ciao Darwin: A grande richiesta, la puntata che ha visto sfidarsi il mondo del web contro quello della tv ha divertito una media di 2.889.000 spettatori con uno share del 15.9% di share.

Italia 1: Le Iene Show, la puntata del venerdì del programma cult ha intrattenuto una media di 1.650.000 spettatori pari al 9.3% di share. Tra i servizi: il produttore bipolare, l’ambulanza della morte e i costi nascosti di una crisi di governo.

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘ Makkox’ ha registrato una media di 1.031.000 spettatori pari a 5.6 percentuali di share. Tra gli ospiti: Paolo Rossi, Ghemon, Fabio Celenza e Colapesce e Dimartino.

Tv8: Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, il film fantasy del 2012 diretto da Peter Jackson ha incollato alla tv una media di 310.000 spettatori. Share dell’1.5%. Nel cast: Martin Freeman, Ian McKellen e Richard Armitage.

Nove: Fratelli di Crozza, il geniale Maurizio Crozza ha divertito con i suoi sketch, imitazioni e monologhi una media di 838.000 spettatori per l’3.3% di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 2 aprile

Rai 1

A sua Immagine Speciale: 1.146.000 spettatori per il 9% di share.

1.146.000 spettatori per il 9% di share. Paradiso delle Signore : 1.867.000 spettatori per il 16.8% di share.

: 1.867.000 spettatori per il 16.8% di share. La Vita in Diretta: 1.899.000 spettatori per il 17.3% di share.

Canale 5