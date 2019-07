Una Voce per Padre Pio o La Sai L’Ultima?: chi ha vinto la nuova sfida secondo gli ascolti tv ieri, 5 luglio 2019? Quale dei due programmi, in onda sulle ammiraglie avversarie, si è aggiudicato i favori del pubblico? In quanti, invece, hanno guardato i programmi offerti dalla programmazione degli altri maggiori canali del digitale terrestre? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera: sfida tra Una Voce per Padre Pio vs La Sai l’ultima? – Auditel 5 luglio 2019

Vince Ezio Greggio su Canale 5 con il 15.9% di share rispetto al 13.3 di Rai 1 dove padrone di casa era Flavio Insinna.

Una voce per Padre Pio | Rai 1

Flavio Insinna ha condotto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dove sono soliti riunirsi i grandi nomi della musica e dello spettacolo. Ospiti della serata: Al Bano, Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido e Francesco Testi. Lo show ha così intrattenuto una media di 2.006.000 spettatori pari al 13.3% di share.

La madre dei miei sogni | RAI 2

Stella, una blogger famosa, e sua figlia Shelly, vivevano una vita tranquilla in periferia. A sconvolgere le loro esistenze è stato l’arrivo di Peyton Kelly. La ragazza, che ha vissuto con una matrigna tutt’altro che amorevole dalla morte di suo padre, ha deciso di aver sofferto abbastanza e ha scelto proprio Stella come madre dei suoi sogni. Il film ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 819.000 spettatori. Share del 5.1%.

La Grande Storia | RAI 3

La trasmissione di Rai 3 ha informato, occupandosi dei vari “muri”, una media di 871.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Il documentario si è occupato di una Berlino divisa fra Est e Ovest. Il 13 agosto 1961 sorse improvvisamente un muro. Famiglie divise, migliaia di tentativi di fuga, centinaia di persone uccise. Ci vorranno quasi trent’anni e l’avvento di Gorbaciov, per abbattere quel muro e riunire una città e un popolo.

Basic Instinct | Rete 4

Il detective Nick Curran ha ricevuto l’incarico di far luce su un misterioso omicidio. Durante un amplesso un uomo è stato ucciso con un punteruolo da ghiaccio dalla sua partner, secondo un rituale già raccontato in un romanzo della scrittrice Catherine Tramel. L’indiziata numero uno è proprio: lei, bionda, fascinosa, provocante moglie. Il film cult ha appassionato una media di 674.000 spettatori per 4.7 punti percentuali di share.

La sai l’ultima? | Canale 5

Ezio Greggio ha condotto la terza puntata dello show più divertente di Canale 5 “La sai l’ultima?”. Tre compagini capitanate da fuoriclasse della comicità italiana: Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sono sfidate a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia. Lo show ha fatto ridere ed intrattenuto una media di 2.211.000 spettatori pari a 15.9 punti percentuali di share.

Chicago Med | Italia 1

Pochi mesi dopo essere stato colpito fuori dall’ospedale, il dottor Charles si è preparato a testimoniare contro chi ha cercato di ucciderlo. Il telefilm americano ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 836.000 spettatori. Share del 5.7%.

Paura d’amare | La7

Uscito dal carcere, un cuoco separato con due figlie si è innamorato di una cameriera delusa dall’amore. Il corteggiamento insistente dello spasimante ha fatto vacillare i dubbi in fatto di uomini di quest’ultima fino a farla cedere. Il film ha emozionato una media di 479.000 spettatori pari al 3.3% di share.

La notte dei record | Tv8

Lo show condotto da Enrico Papi ha portato a casa una media di 301.000 spettatori per il 2% di share.

I migliori Fratelli di Crozza | NOVE

Lo show satirico del comico genovese Maurizio Crozza ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 392.000 spettatori. Share pari a 2.4 punti percentuali.