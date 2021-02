Un sacchetto di biglie contro L’amore strappato: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 febbraio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in marito ai maggiori canali del digitale terrestre. Occhi puntati su Rai 2 per controllare l’andamento de La Caserma e su Rai 3 per il programma di Chi l’ha visto?. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 24 febbraio 2021: Un sacchetto di biglie contro L’amore strappato

Vince il film su Rai 1. Rai 3 porta a casa lo stesso share di Canale 5. Rai 2 viene tallonata da Tv8. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Auditel Un sacchetto di biglie

Rai 1: la pellicola del 2017 di genere drammatico, intitolata Un sacchetto di biglie, diretta da Christian Duguay, con: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier e Bernard Campan, ha appassionato una media di 3.443.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Auditel La Caserma

Rai 2: il reality La Caserma ha entusiasmato una media di 1.330.000 spettatori pari a 5.7 punti percentuali. In puntata una comunicazione ufficiale ha sconvolto gli equilibri nella Caserma.

Ascolti Chi l’ha visto?

Rai 3: la nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli dedicato alla cronaca e ai casi di persone scomparse, ha interessato una media di 2.298.000 spettatori pari al 10.2% share. Tra i temi della serata: l’omicidio di Peter e Laura e la morte di Ilenia a Faenza.

Auditel Stasera Italia Speciale

Rete 4: la nuova puntata di Stasera Italia Speciale, il talk show a cura della redazione Videonews condotto da Barbara Palombelli ha informato una media di 769.000 spettatori. Share del 3.4%.

Ascolti tv L’Amore strappato

Canale 5: l’ultima puntata de L’Amore strappato, la fiction con protagonista Sabrina Ferilli, ha tenuto incollati davanti alla tv una media di 2.228.000 spettatori con il 10.2% di share. La serie è stata tratta dalla storia vera di Angela Lucanto strappata dai genitori ingiustamente.

Ascolti Tv Red Sparrow

la pellicola intitolata Red Sparrow, un film del 2018 di genere drammatico, diretto da Francis Lawrence, con: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons e Ciarán Hinds ha portato a casa una media di 1.555.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Auditel Atlantide – Storie di Uomini e di mondi

La7: Atlantide – Storie di Uomini e di mondi, il programma di Andrea Purgatori, ha ottenuto una media di 749.000 spettatori pari a 3.2 punti percentuali.

Auditel Italia’s Got Talent

Tv8: la nuova puntata di Italia’s Got Talent, il talent show in onda su Sky condotto da Lodovica Comello ha intrattenuto una media di 1.318.000 spettatori. Share del 5.6%.

Audience Accordi e Disaccordi

Nove: Accordi e disaccordi, il programma di informazione condotto da Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio ha raccolto una media di 506.000 spettatori. Share del 2%.