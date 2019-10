Un Passo dal Cielo 5 o l’ultima puntata di EuroGames: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 24 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Tanti i programmi in onda. Su Italia 1, ad esempio, è stata trasmessa una nuova puntata de Le Iene mentre su Rete 4 è andato in onda un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio. Cosa ha preferito il pubblico televisivo? Scopriamolo insieme analizzando i vari risultati ottenuti dalle diverse emittenti.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Un Passo dal Cielo e EuroGames e Le Iene | Auditel 24 ottobre 2019

Vince Un passo dal cielo 5 con il 19.3 di share. Male EuroGames che totalizza un misero 8.2 di share. Bene Raffaella Carra su Rai 3 con il 6.2 di share.

Un passo dal Cielo 5, Rai 1

Quando Klaus è stato accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco ha dovuto affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee di cui il padre sembrava farsi portatore. Intanto un evento inaspettato e traumatico ha messo Emma spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess. Vincenzo invece si è sentito pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella sole in foresteria. La serie tv ha appassionato una media di 4.389.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Maledetti amici Miei, Rai 2

La trasmissione con: Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi ha intrattenuto e divertito una media di 747.000 spettatori pari al 3.6% di share. Ospiti questa settimana, il maestro Renzo Arbore e il grande pianista e compositore Stefano Bollani. Incursioni poi di Maurizio Costanzo e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo.

A raccontare comincia tu, Rai 3

Raffaella Carrà è tornata su Rai 3 con la sua trasmissione per una intervista faccia a faccia con Renato Zero. Tanti aneddoti sono venuti a galla, così come alcuni scottanti retroscena. Zero, infatti, ha parlato anche del suo rapporto con Loredana Bertè. La trasmissione ha debuttato con una media di 1.482.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio ha intervistato il leader della Lega Matteo Salvini su temi di politica e stretta attualità come: le elezioni regionali in Umbria, dove il Centrodestra si presenta unito, le scelte dell’esecutivo in merito ai temi economici e l’immigrazione, tra nuovi sbarchi e le proteste sulle modalità di accoglienza. Al centro della puntata, la nuova finanziaria: arrivano i soldi per il taglio del cuneo fiscale, ma sono previste più tasse. Nel mirino del governo sembrano finire soprattutto le famiglie, le piccole imprese e i lavoratori con partite Iva. Ampio spazio infine anche al tema dell’immigrazione e dell’accoglienza. Il programma d’attualità ha ottenuto una media di 1.152.000 spettatori con il 6.4% di share.

Finale Eurogames, Canale 5

L’ultima puntata di Eurogames, versione rivisitata e rinnovata dello storico “Giochi senza Frontiere” ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.554.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Le Iene Show – Speciale Marco Pantani, Italia 1

Lo speciale de Le Iene dedicato al ciclista Marco Pantani e alla tragica vicenda della sua morte su cui sembra non si sia ancora fatta luce, ha interessato una media di 1.696.000 spettatori pari a 9.9 punti percentuali di share. Alessandro De Giuseppe si è più volte occupato della scomparsa dell’atleta, trovato senza vita nella camera del residence Le Rose di Rimini, il 14 febbraio 2004. In questo speciale, la Iena ha affrontato con approfondimenti e testimonianze le incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ricostruzione ufficiale.

Piazzapulita, La7

Tanti gli ospiti in studio. Per parlare di economia, politica e attualità sono intervenuti, infatti: il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, l’ex Presidente dell’Inps Tito Boeri e il giornalista Ezio Mauro. Il programma di Corrado Formigli ha così informato una media di 991.000 spettatori con uno share del 5.3%.

Celtic – Lazio, Tv8

Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.202.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share del 4.9%.

Ghost, Nove

Il film cult con Patrick Swayze e Demi Moore ha emozionato una media di 716.000 spettatori pari al 3.3% di share.