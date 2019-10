La quarta puntata di Un Passo dal Cielo 5 ha sfidato, per la terza volta, EuroGames, il programma di Canale 5 con al timone la bellissima Ilary Blasi e Alvin. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 3 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. La sfida si è fatta ancora più accesa con il ritorno de Le Iene su Italia 1. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico per quanto riguarda la prima serata di questo giovedì di inizio ottobre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Un Passo dal Cielo 5 e Eurogames | Auditel 3 ottobre 2019

Un passo dal cielo 5 | RAI 1

La violenta aggressione di un maestro di sci ha messo Valeria in una posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare anche chiarezza sui suoi sentimenti. Nel frattempo le indagini hanno avuto uno sviluppo inaspettato. Una notizia improvvisa ha sconvolto la vita di Emma. La fiction di Rai 1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Rocio Munoz Morales ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Maledetti amici miei | RAI 2

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi hanno dato vita all’attesissimo e irriverente nuovo programma in onda su Rai 2 in prima serata Lo show televisivo creato in collaborazione con Ballandi si poggia sul racconto e sulla grande confidenza e il feeling tra i 4 protagonisti, fra storie, aneddoti e confessioni. Accanto ai protagonisti anche Margherita Buy e Max Tortora. Lo show ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il segreto dei suoi occhi | RAI 3

L’ex agente dell’FBI Ray era ossessionato dall’omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Marzin, il sospettato arrestato per l’omicidio, è stato liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore, ma dopo 12 anni l’omicidio risultava essere ancora insoluto e Ray è stato costretto a confrontarsi con il suo passato e, in particolare, con l’agente con cui aveva condotto le indagini, con la quale è rimasta in sospeso una storia d’amore. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Diritto e Rovescio | RETE 4

Durante la puntata Paolo Del Debbio ha intervistato in diretta il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su temi di politica e di stretta attualità come i rapporti con l’Ue e il ricollocamento dei migranti, l’ok della Camera al taglio dei parlamentari, il reddito di cittadinanza e la proposta di Enrico Letta di far votare i ragazzi già all’età di 16 anni. Con Michela Brambilla (FI) e Andrea Romano (Pd), ospiti in studio, si è parlato poi di evasione fiscale. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Eurogames | CANALE 5

La terza puntata del game show di Canale 5, Eurogames, condotta da Ilary Blasi e Alvin, con, in giuria, l’integerrimo Juri Chechi, ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Singolare è stata la proposta di matrimonio avvenuta fra una sfida e l’altra.

Le Iene Show | ITALIA 1

Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri hanno condotto la seconda puntata della nuova stagione de Le Iene. Tante le inchieste in onda. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato Alice Martinelli. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno invece raccontato la storia di quella che si potrebbe rivelare una delle sparizioni più clamorose di opere d’arte dell’antichità.

Alessandro Politi si è occupato delle drammatiche storie di ragazzi tra la vita e la morte a causa dello “svapo” della sigaretta elettronica. Corti e Onnis, infine, hanno raggiunto l’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, nel pieno di una crisi di risultati. Lo show ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Piazzapulita | La7

La trasmissione ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.