La prima puntata di Un Passo dal Cielo 5, amata fiction Rai con Daniele Liotti, o il film 50 sfumature di Rosso: chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Cosa dicono gli ascolti tv ieri, 12 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre alle due ammiraglie avversarie dobbiamo analizzare anche l’andamento dei maggiori canali del digitale terrestre per capire meglio il contesto e le preferenze della gente.

Ascolti tv ieri, sfida fra Un Passo dal Cielo 5 e 50 sfumature di rosso | Auditel ieri 12 settembre 2019

Vince la prima serata la nuova stagione di Un Passo dal Cielo 5. La fiction raggiunge il 21.2% di share. Buone notizie da Rete 4 che con Dritto e Rovescio si avvicina al 10% di share. Italia1 ha la meglio su Rai2.

Un passo dal cielo 5 | RAI 1

Dopo il parto Eva, soffrendo di depressione post partum, ha deciso di abbandonare il bebè e il suo amato Commissario, gettando Nappi nella disperazione più totale. Nel frattempo un nuovo caso ha spinto Vincenzo ed i suoi uomini a lavorare insieme a quelli della forestale. La fiction Rai ha debuttato con una media di 4milioni 300mila spettatori e con il 21,2% di share.

Power Rangers | RAI 2

La pellicola del 2017 di genere azione, diretta da Dean Israelite, con: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin e Bill Hader ha entusiasmato una media di 672.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Fuori Controllo | RAI 3

Thomas Craven, un detective della omicidi del Boston Police Department, ha visto la figlia Emma morirgli davanti agli occhi. Il primo sospetto è caduto su possibili nemici di Thomas, ma il poliziotto non ha accettato supinamente questa semplice ipotesi e ha iniziato ad indagare per proprio conto. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.152.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Diritto e Rovescio | RETE 4

Nel programma condotto da Paolo Del Debbio è andata in onda l’intervista ad Alessandro Di Battista che ha commentato la nuova alleanza Pd-M5s e criticato le azioni del leader della Lega Matteo Salvini, di Matteo Renzi, di Luigi Di Maio, del premier Giuseppe Conte e del suo mentore, Beppe Grillo. La trasmissione ha così interessato una media di 1.588.000 spettatori con l’8.9% di share.

50 sfumature di rosso | CANALE 5

Christian e Ana,finalmente sposi, hanno dovuto contrastare l’ ex capo della ragazza, Jack Hyde, che ha giurato vendetta per essere stato licenziato dalla casa editrice presso cui lavorava. Nel frattempo anche Elena è tornata a perseguitare Christian e rendere la vita della coppia molto più complicata. Il film ha incollato alla tv una media di 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Fast & Furious 7 | ITALIA 1

Un anno dopo essere ritornati negli Stati Uniti, Dom Toretto e la sua banda di amici piloti si sono ritrovati costretti ad affrontare il piano di vendetta di Deckard Shaw, determinato a far giustizia a modo proprio per la morte del fratello. La pellicola ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.467.000 spettatori pari al 7.5% di share.

The Women | LA7

La vita perfetta di Mary Haines è andata in crisi quando, facendo la manicure da Saks sulla Quinta Strada, ha scoperto dalla sua estetista che suo marito, un magnate della finanza, aveva una relazione appassionata con la commessa addetta alla profumeria. Come se non bastasse, la sua migliore amica Sylvia, per non perdere il posto di lavoro alla guida di una rinomata rivista, ha pubblicato la sua storia su una rivista mondana. Il film ha raggiunto una media di 533.000 spettatori con uno share del 2.5%.