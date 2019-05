C’è grande attesa per scoprire come siano andati gli ascolti tv di ieri, 21 maggio 2019, e come sia andato The Voice of Italy, il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Senza una grande concorrenza, entrando nel vivo della trasmissione, il programma è cresciuto ulteriormente oppure no? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Terminate Le Iene, Colorado e altre trasmissioni, però, possiamo dire che la Ventura e il suo team di coach abbiano avuto vita facile, o quasi.

Ascolti tv ieri, 21 maggio 2019

Ascolti usciti con molto ritardo per un problema tecnico. Vince il film su Canale 5. The Voice arriva al 10.6%. Il film su Rai 1 si ferma al 10.3. Ecco tutti i dati.

Rush | RAI 1

La storica rivalità tra due piloti leggendari, l’inglese James Hunt e l’austriaco Niki Lauda, nata sui circuiti della Formula 3 ha continuato a tener banco fino alle gare tra la Formula Uno degli anni ’70. La pellicola, in onda nel giorno della scomparsa di Lauda, ha appassionato una media di 2.359.000 spettatori pari al 10.3% di share.

The Voice of Italy | RAI 2

Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura, con, in giuria: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno ha incollato davanti al teleschermo, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Settimana scorsa, invece, si sono sintonizzati su Rai 2 ben 2.050.000 spettatori pari al 10.6% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Bianca Berlinguer ha ospitato nello studio della sua trasmissione: Matteo Salvini, segretario della Lega ministro dell’Interno e vice premier; Nicola Zingaretti, segretario del Pd; Stefano Buffagni, M5s, sottosegretario agli Affari regionali; Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia; Massimo Cacciari, filosofo; Alberto Forchielli, imprenditore; Michele Brambilla, direttore del Quotidiano nazionale; Stefano Cappellini, la Repubblica; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano; Alan Friedman, giornalista e scrittore. Il programma ha interessato una media di 1.096.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il Segreto | RETE 4

Prudencio ha confermato a Julieta che l’annullamento del loro matrimonio sarebbe arrivato a breve. L’amatissima soap opera ha raggiunto una media di 1.817.000 spettatori con il 7.3% di share e Una Vita piace a 1.365.000 spettatori (6.5% di share).

Come un gatto in tangenziale | CANALE 5

Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale ha incontrato Monica, ex cassiera, che ha sempre avuto a che fare con l’integrazione. Motivo dell’incontro – scontro? Il fidanzamento dei figli. Uno è così stato costretto ad entrare nel mondo dell’altro, ma, dopo le prime incomprensioni, qualcosa ha cambiato profondamente sia Giovanni che Monica. La pellicola con Antonio Albanese e Paola Cortellesi ha conquistato una media di 3.780.000 spettatori pari al 17.5% di share.

300 – L’alba Di Un Impero | ITALIA 1

Grazie al sacrificio alle Termopili dei 300 valorosi spartani guidati da Leonida, la Grecia ebbe una possibilità di resistere all’invasione dell’Impero Persiano. La speranza era legata alla capacità di Temistocle, guida militare degli ateniesi, di riuscire a unire le città-stato indipendenti nella lotta per la libertà dell’Ellade e di contrastare con l’astuzia e le tattiche di combattimento la forza preponderante della flotta persiana. Il film ha entusiasmato 1.111.000 spettatori per il 4.8% di share.

diMartedì | LA7

Giovanni Floris ha condotto il talk politico di La7. Il programma, occupandosi delle maggiori notizie di politica, economia ed attualità, ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.601.000 spettatori con uno share del 7.5%.

Shoot ‘Em Up – Spara o muori | Tv8

Durante una sparatoria una donna incinta è stata uccisa da un gruppo di misteriosi malviventi. Sul luogo dell’accaduto si è ritrovato un uomo che ha aiutato la donna a partorire, decidendo di prendersi cura del neonato, senza sapere che il vero bersaglio dei killer era proprio il bambino. Il suo obiettivo è diventato pertanto quello di trovare gli spietati assassini, provando a far crescere il piccolo con l’aiuto della prostituta DQ. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 271.000 spettatori pari al 1.1% di share.

La maschera di Zorro | NOVE

La pellicola del 1998 diretta da Martin Campbell, con: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, Diego Sieres e José María de Tavira ha portato a casa 359.000 spettatori per il 1.7% di share.