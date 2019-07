Ascolti tv ieri, The Resident vs Rosy Abate | Auditel 2 luglio 2019

Nuova sfida fra The Resident e la replica della prima puntata della prima stagione di Rosy Abate, amatissima fiction di Canale 5 Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 2 luglio 2019? Settimana scorsa The Resident ha debuttato con uno share del 15.4% mentre la replica di Rosy Abate si è fermata all’11.6%. Chi ha dunque vinto la prima serata di ieri? Ecco tutti i dati Auditel. Scopriamolo insieme !

Ascolti tv ieri sera: sfida fra The Resident e Rosy Abate – Auditel 2 luglio 2019

Nuova vittoria per The Resident contro la replica di Rosy Abate. Che succede alla fiction di Canale 5? Buoni ascolti per Giacobbo e la Leosini, ma anche per In Onda.

The Resident | RAI 1

Dopo una confusione nel pronto soccorso, Conrad ha consegnato una notifica di morte alla famiglia sbagliata. Nic ha fatto fatica a trovare i registri di un paziente che è stato sottoposto alle cure di Lane, Devon invece ha creato un legame con un paziente anziano. Mina è infine stata messa in panchina dopo aver scavalcato l’unità chirurgica. Il telefilm ha portato a casa, dopo la vittoria della prima serata di settimana scorsa, una media di 2.281.000 spettatori per il 13.40% di share.

Inghilterra vs Stati Uniti | RAI 2

La Semifinale dei Mondiali di calcio femminili di Francia 2019 fra Inghilterra e Stati Uniti ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.720.000 appassionati di calcio per 8.90 punti percentuali di share.

Storie Maledette – Quel colpo che arriva al cuore (II parte) | RAI 3

La seconda puntata di Storie Maledette di Franca Leosini, con la super discussa intervista ad Antonio Ciontoli per il caso riguardante la morte di Marco Vannini, ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.176.000 spettatori. Share pari a 6.10 punti percentuali.

Freedom oltre il confine | RETE 4

Le telecamere del programma condotto da Roberto Giacobbo sono entrate nel suo tempio funerario, a Deir el-Bahari. A progettarlo fu l’architetto Senenmut. Giacobbo ha avuto accesso anche nella tomba dove l’uomo probabilmente ha inciso il segreto che possedeva e che condivideva con Hatshepsut: un segreto capace di far loro conquistare un regno. Sono poi state trasmesse le immagini girate nel Complesso di San Domenico Maggiore, a Napoli, per ammirare il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino, ripercorrere le vicissitudini di uno dei più controversi filosofi della storia, Giordano Bruno, e osservare da vicino preziose mummie. Il programma ha così informato una media di 1.072.000 spettatori per il 6.30% di share.

Rosy Abate | CANALE 5

Rosy a pezzi per la morte di Francesco, con feroce determinazione, si è messa sulle tracce degli Sciarra per scoprire dove si trova Leonardino. In Francia, pero’, Jean Bastelica ha saputo della morte del figlio Simon e ha giurato vendetta. La replica della serie ha incollato davanti alla tv una media di 1.856.000 spettatori per il 10.10% di share.

Transformers 3 | Italia 1

Il film del 2011 di genere azione/ fantascienza, diretto da Michael Bay, con: Shia LaBeouf, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, Josh Duhamel e Tyrese Gibson ha entusiasmato una media di 983.000 spettatori per il 6.20% di share.

In Onda | La7

La coppia formata da Telese e Paragone, con la nuova puntata di In Onda, il talk politico incentrato sull’attualità e l’economia, ha raggiunto una media di 1.060.000 spettatori. Share pari a 5.90 punti percentuali.

Fantozzi In Paradiso | Tv8

Cacciato di casa dalla figlia sposata, Fantozzi ha scoperto di avere una settimana di vita. La fedele moglie Pina gli ha organizzato pertanto una notte d’amore con la donna dei suoi sogni, la Silvani. Appurato che si trattava di una diagnosi sbagliata, colto da infarto per la gioia, Fantozzi è comunque morto, ma in paradiso ha trovato un Buddha che lo condanna a reincarnarsi. Il film con Paolo Villaggio ha fatto ridere una media di 465.000 spettatori per il 2.50% di share.