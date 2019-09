Techetechete SuperStar incentrato su Romina Power ed Albano o Laura Pausini in concerto al Circo Massimo: chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5 secondo gli ascolti tv di ieri, 31 agosto 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori ricordando che nell’ultimo giorno di agosto vi era anche il match fra Juve e Napoli valido per la seconda giornata di Campionato di Calcio di Serie A. Quanti hanno visto i due programmi musicali delle ammiraglie avversarie? Quanti si sono concentrati, invece, sui film, sulle serie tv o sulle soap opera delle altre Reti?

Ascolti tv ieri: sfida tra Techetechete vs Laura Pausini – Auditel 31 agosto 2019

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Techetechete SuperStar – Romina Power e Albano | Rai 1

Il programma confezionato con il meglio del meglio delle teche Rai ha intrattenuto, facendo tornare indietro nel tempo, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Bello Perfetto Killer | RAI 2

Jennifer, una futura mamma single, ha fatto amicizia con Garret dopo che lui le ha salvato la vita. Peccato però che Garrett fosse il padre del bambino che portava in grembo e che la sua presenza nel momento cruciale non fosse per un caso. L’uomo aveva infatti un secondo fine. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

McFarland USA | RAI 3

Il coach White e gli studenti di McFarland avevano molto da imparare gli uni dagli altri. Quando l’uomo ha iniziato a rendersi conto delle straordinarie capacità dei ragazzi nella corsa le cose hanno iniziato a cambiare in meglio per tutti. Con grinta e determinazione, i giovani corridori grazie a White si sono trasformati in campioni mentre il coach e la sua famiglia hanno finalmente trovato un posto da chiamare casa. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Una vita | Rete 4

Samuel si è recato da Ursula in manicomio e questa si è presa gioco di lui. Il giovane Alday ha però poi affermato di aver trovato un modo per trattenere Blanca. Questa la trama del primo episodio in onda dell’amatissima soap opera spagnola che ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Laura Pausini – Circo Massimo | Canale 5

Il Concerto al Circo Massimo dell’amatissima Laura Pausini ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori e fan. Lo show ha portato a casa uno share pari a 00.00 punti percentuali secondo gli ascolti tv di ieri.

Tarzan | Italia 1

Alla ricerca di un misterioso meteorite dai poteri inenarrabili, forse precipitato nel mezzo della giungla secoli prima, la famiglia Greystoke si è trasferita in loco. Peccato che qui, mamma e figlio J.J., prendendo confidenza con la giungla, si separeranno per sempre. Tarzan, così si auto-soprannoninerà JJ, si ritroverà in mezzo ai gorilla. La pellicola ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

Boody Of Proof | LA7

Megan Hunt ha dovuto indagare su nuovi omicidi per poter far sì che il colpevole venisse assicurato alla giustizia. Il telefilm americano ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.