Ascolti Tv ieri, SuperQuark vs Manifest | Dati Auditel 3 luglio 2019

SuperQuark o Manifest: cosa hanno visto i telespettatori in prima serata secondo gli ascolti tv di ieri sera, 3 luglio 2019? Da un lato è andata in onda una nuova puntata del programma di Piero Angela, amatissimo divulgatore scientifico. Dall’altro la prima puntata di una nuova ed avvincente serie tv. Scopriamo insieme, analizzando i dati Auditel, come si è suddiviso il pubblico e quali programmi hanno ottenuto un maggior riscontro in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra SuperQuark e Manifest – Auditel 3 luglio 2019

Ottimo debutto per Manifest con il 14.5% di share. Canale 5 batte così Rai 1 che si ferma al 10.4%.

SuperQuark | RAI 1

Piero Angelo ha condotto una nuova puntata dell’amatissimo programma di divulgazione scientifica di Rai 1. Il conduttore si è occupato di diversi temi fra cui quello riguardante le protesi ortopediche. La trasmissione ha così interessato una media di 1.828.000 spettatori pari al 10.40%.

Universiadi 2019 Cerimonia di Apertura | RAI 2

La Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019 ha incollato davanti alla tv una media di 1.420.000 spettatori pari a 8.40 punti percentuali di share.

Chi l’ha visto? | RAI 3

Federica Sciarelli si è occupata dei maggiori casi di cronaca nera, ma anche delle varie truffe amorose e soprattutto dell’inchiesta Angeli e Demoni riguardante i bambini dati in affido e strappati alle proprie famiglie. Il programma ha così informato una media di 1.791.000 spettatori pari ad uno share del 10.80%.

I legnanesi | RETE 4

La comicita’ de I LEGNANESI, lo storico gruppo teatrale, è tornata ad andare in onda su Rete 4 con la pièce La Famiglia Colombo. Il programma ha divertito e fatto ridere una media di 829.000 spettatori pari al 5.10% di share.

Manifest | Canale 5

Un volo è sparito misteriosamente dai radar per riapparire dopo cinque anni e mezzo. I passeggeri hanno pensato che per loro fossero trascorse solo poche ore e dopo l’abbraccio con i parenti i problemi hanno iniziato a diventare sempre più grandi. La serie ha debuttato con una media di 2.567.000 spettatori per il 14.50% di share.

E.T. L’extraterrestre | ITALIA 1

La pellicola cult diretta da Steven Spielberg, con: Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughton, Dee Wallace, Peter Coyote ed Erika Eleniak ha emozionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 794.000 spettatori pari a 4.70 punti percentuali di share.

Hawthorne – Angeli in corsia | LA7

Amanda, la suocera di Christina, ha deciso di assumere un’infermiera personale, nel frattempo le condizioni cardiache di un paziente sono peggiorate e tutto il team è dovuto correre in soccorso. La serie tv ha appassionato una media di 267.000 spettatori. Share del 1.90%.

Harry Ti Presento Sally | TV8

Due compagni di università, dopo la laurea, hanno fatto un viaggio in auto da Chicago a New York sopportandosi cortesemente, soprattutto perché lui sosteneva che tra un uomo e una donna non ci poteva essere amicizia. Dopo undici anni i due si sono ritrovati e hanno deciso di diventare finalmente amici. L’amicizia però si è trasformata in amore, ma nessuno dei due l’ha voluto ammettere. Il film ha portato a casa una media di 337.000 spettatori per il 1.80% di share.