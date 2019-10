Ulisse vs Tu si que vales 2019: seconda sfida fra i due programmi delle due ammiraglie avversarie. La prima è stata vinta, a mani basse, da Canale 5. Chi ha avuto la meglio questa volta secondo gli ascolti tv ieri, 26 ottobre 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme come si è suddiviso il pubblico televisivo controllando i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano, infatti, i film, le serie tv o le trasmissioni in onda.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Ulisse vs Tu si que vales, dati Auditel 26 ottobre 2019

Boom per Tu si que vales che arriva al 30% di share con 5,3 milioni di telespettatori. Male Ulisse su Rai 1 che scende al 15.4% di share e a soli 2,9 milioni di telespettatori.

Ulisse, RAI 1

Alberto Angela si è occupato del mondo di Ben Hur, il film colossal campione di incassi nel 1959, vincitore di ben 11 premi Oscar. L’amato divulgatore scientifico ha fatto rivivere la storia del celebre auriga e nella città di Roma del primo secolo dopo Cristo, accompagnando gli spettatori nei luoghi che hanno visto le vicende raccontate dal film. La trasmissione ha affascinato ed interessato così una media di 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share.

NCIS / FBI, RAI 2

Dopo aver scoperto resti umani in un cantiere, la squadra ha iniziato ad indagare sul caso di un maggiore della Marina che si pensava fosse stato ucciso nell’attacco dell’11 settembre al Pentagono. NCIS ha appassionato una media di 1.228.000 spettatori pari al 5.6% di share. A seguire FBI ha entusiasmato una media di 1.223.000 spettatori pari al 5.7%.

Le ragazze su RAI 3

Gloria Guida ha dato il via a nuovi racconti di donne che hanno così avuto modo di ripercorrere tutta la loro vita, dall’infanzia a oggi, restituendoci gran parte della storia italiana degli ultimi 80 anni. Ha aperto la più grande d’età: Carla Cenacchi, 87 anni. Subito dopo il diploma si trasferì a Lima, in Perù, dove aprì con il marito una trattoria di cucina emiliana. Subito dopo vi è stato il racconto di due Ragazze degli anni ’80, entrambe celebri: Sabrina Salerno, icona dell’epoca, ed Emma Marcegaglia, imprenditrice e presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, oggi presidente dell’Eni. La trasmissione ha informato una media di 1.166.000 spettatori. Share del 6.1%.

I Predatori Dell’arca Perduta, RETE 4

Indiana Jones, il professore e archeologo più famoso del cinema, ha dovuto trovare la famosa Arca alla quale sono sempre stati attribuiti poteri soprannaturali. Jones ha così dovuto attraversare il mondo dall’Inghilterra al Tibet fino all’Africa. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 530.000 spettatori pari al 2.7% di share. (Qui la recensione di Christian Fregoni)

Tu si que vales, CANALE 5

Seconda puntata dell’appassionante show Tu si que vales condotto da: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Giudice popolare: Sabrina Ferilli. Tante le esibizioni davvero coinvolgenti, tanti anche, però, sono stati i momenti degni di forti emozioni. Lo show ha così intrattenuto una media di 5.342.000 spettatori pari al 30% di share.

L’era glaciale, ITALIA 1

All’inizio dell’ Era Glaciale, tre creature assolutamente mal assortite si sono ritrovate coinvolte per caso in una straordinaria avventura. Sid, un bradipo chiacchierone, Manny, un mammouth triste e malinconico, e Diego, un tigre dai denti a sciabola, si sono riuniti anche se contro voglia per per aiutare un bambino a tornare da suo padre. Il film d’animazione ha conquistato una media di 939.000 spettatori pari al 4.4% di share.

The Little Murders of Agatha Christie, La7

La serie televisiva francese di genere giallo- poliziesco, ispirata ai romanzi di Agatha Christie, ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 327.000 spettatori pari all’1.9% di share.

F1 2019 GP Messico Qualifiche, TV8

Solo il più veloce nelle qualifiche ha potuto conquistare la pole position. La lotta per ottenere la migliore posizione in griglia ha avuto inizio nel Q1. Le Qualifiche di F1 per il GP del Messico hanno incollato alla tv una media di 722.000 tifosi. Share del 3.3%.

Prospettive Di Un Delitto, NOVE

A Salamanca, in Spagna, mentre era in corso un summit sulla guerra al terrorismo a cui era prevista la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti Ashton, il Presidente è stato colpito da un colpo di fucile. Da lì in poi è scoppiato il caos. Subito dopo un’esplosione ha mietuto molte vittime tra la folla in preda al panico. La pellicola ha raggiunto una media di 252.000 spettatori pari all’1.2 punti percentuali di share.