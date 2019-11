Nuova sfida fra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro 3 ovvero fra Carlo Conti e Gianni Morandi. Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 1 novembre 2019? Fino ad ora ha sempre vinto, senza problemi, il conduttore dello show di Rai 1 e la fiction Mediaset ha dimostrato di essere in sofferenza. Ecco tutti i dati Auditel riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo pertanto insieme le preferenze del pubblico televisivo.

Ascolti tv ieri sera: terza sfida fra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro 3

Nuova Vittoria per Rai 1, anche se il programma di Conti è in calo. Stabile la fiction con Morandi. Nuovo boom per Rete 4. Ottimo risultato per Gianluigi Nuzzi.

Tale e Quale Show, RAI 1

Dodici celebrities hanno continuato a sfidarsi tra loro per dar vita al torneo dei Big della trasmissione condotta da Carlo Conti. Lo show ha divertito una media di 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share. La puntata è stata vinta dalla bravissima Lidia Schillaci.

NCIS + Criminal Minds, RAI 2

NCIS ha raggiunto una media di 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share. A seguire Criminal Minds ha raccolto una media di 768.000 spettatori pari a 3.7 punti percentuali di share.

Sei mai stata sulla Luna?, RAI 3

Guia, la direttrice di una rivista di quella moda che “basta avere l’autorevolezza di definirla tale, e tale diventa”, ha ereditato dal padre una masseria pugliese ancora in attività. La giovane donna è quindi tornata nel paese presso cui trascorreva le estati da bambina per assistere al funerale e trovare un acquirente per la proprietà. Peccato che nella masseria vivessero ancora il cugino Pino, affetto da “un ritardo dello sviluppo cognitivo – non scemo”, e il fattore che si occupava della campagna, ovvero il bel vedovo Renzo. La pellicola ha emozionato una media di 1.198.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Quarto Grado, RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato dell’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre, a Roma. Al centro della puntata anche il caso di Yara Gambirasio. Per il pool difensivo di Massimo Bossetti ci sarebbe un nuovo scenario per il DNA di Ignoto 1 che contiene la linea paterna di Guerinoni, ma non quella materna di Ester Arzuffi, la madre del carpentiere di Mapello. La trasmissione ha informato una media di 1.255.000 spettatori con il 7% di share.

L’Isola di Pietro 3, CANALE 5

Terza puntata dell’Isola di Pietro 3. La verità sull’omicidio di Chiara si nasconde ancora dentro i segreti di molte persone, ed i sentimenti hanno cominciato a prevalere sulla ragione. La serie tv ha emozionato una media di 2.822.000 spettatori pari al 13.4% di share.

IT, ITALIA 1

La pellicola del 2017 di genere horror diretta da Andy Muschietti, con: Jaeden Lieberher, Bill Skarsgård, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e Jack Dylan Grazer ha fatto battere i denti dalla paura ad una media di 1.377.000 spettatori. Share pari a 6.5 punti percentuali.

Propaganda Live, LA7

La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 806.000 spettatori con uno share del 4.5%.

MasterChef 8, TV8

Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno giudicato le performance culinarie dei talenti di MasterChef 8. Lo show ha appassionato una media di 430.000 spettatori pari al 2.1% di share.

Fratelli di Crozza, NOVE

Maurizio Crozza ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.201.000 spettatori con il 5.2% di share.