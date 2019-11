Seconda sfida fra la fiction di Rai 1 e quella di Canale 5. Pezzi Unici vs La caccia Monteperdido: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 24 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre allo scontro fra Giorgio Panariello e Megan Montaner, dobbiamo concentrarci anche su un’altra sfida, seppur indiretta e quindi sui risultati ottenuti da Fabio Fazio con Che tempo che fa e Massimo Giletti con Non è l’Arena dove la nuova puntata de Le Iene fa quasi da terzo incomodo, pronto a sbaragliare tutti.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Pezzi Unici e La Caccia. Auditel 24 novembre 2019

Vince nuovamente la prima serata pezzi unici su Rai 1 che mantiene il 20%. Secondo posto con ennesimo record d’ascolti per Le Iene al 12,5%. Poi La Caccia 10,1% e che tempo che fa al 9,5%.

Pezzi Unici, RAI 1

Vanni ha continuato le sue personali indagini per scoprire cosa fosse realmente accaduto la notte in cui sui figlio è morto. La fiction di Rai 1 con Giorgio Panariello ha incollato alla televisione una media di 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la nona entusiasmante puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Monsignore Nunzio Galantino, nominato nel 2018 da Papa Francesco Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; Paolo Gentiloni, designato nuovo Commissario europeo per gli affari economici e monetari lo scorso settembre ed ex Presidente del Consiglio; lo scrittore Roberto Saviano. Oltre a loro anche: Carola Rackete, la giovane capitana della Sea-Watch 3; Tiziano Ferro, Enrico Brignano e Max Pezzali. La trasmissione ha intrattenuto una media di 2.369.000 spettatori spettatori per il 9.4% di share nella prima parte, e 1.617.00 spettatori e il 8.2% con il “tavolo”.

Speciale Amore Criminale, RAI 3

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” Rai3 ha presentato uno Speciale di Amore Criminale, condotto da Veronica Pivetti e dedicato al ricordo di Camilla, uccisa dal suo ex compagno a 35 anni, vicino Bologna. La trasmissione ha interessato una media di 864.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

The Bourne Legacy, Rete 4

A Yukon, in un paesaggio immerso nella neve, un uomo è riemerso dalle gelide acque di un fiume, ha afferrato un oggetto nascosto sul fondo ed è andato a scaldarsi vicino a un falò, prima di lanciarsi in un’altra missione. L’uomo non era altro che Cross, un agente che lavorava per il programma segreto Outcome. Giunto in una casupola di legno, ha trovato un altro agente, il cui nome in codice era #3; ma improvvisamente un drone fuori programma ha preso di mira i due. Il film ha entusiasmato una media di 871.000 spettatori con il 4.1% di share.

La caccia – Monteperdido, CANALE 5

Le indagini hanno indotto Sara a pensare che i rapitori fossero due. Joaquin ha offerto una taglia a chiunque fosse in grado di fornirgli notizie sulla figlia. La serie tv con Megan Montaner, giunta alla terza puntata, ha appassionato una media di 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Le Iene, ITALIA 1

Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Tante le inchieste in onda. La trasmissione ha informato una media di 2.230.000 spettatori con il 12.5% di share. Veronica Ruggeri ha provato a ricostruire le fasi del caso Serena Mollicone, la figlia del maestro delle elementari di Arce, scomparsa e ritrovata morta dopo due giorni nel boschetto della città. A 18 anni di distanza dall’omicidio della ragazza il caso sembrerebbe un susseguirsi di depistaggi e false verità che, insieme a morti drammatiche, avrebbero bloccato il corso della giustizia. C’è stato poi il consueto scherzo de’ le iene con vittima Stefano Sensi dell’Inter.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 per occuparsi del maltempo, di politica, economia e società. Tanti gli ospiti in studio. Il giornalista ha intervistato Luigi Di Maio e poi si è occupato anche di Vittorio Sgarbi e di Feltri ospiti a Live Non è la d’Urso. La trasmissione ha portato a casa una media di 1.152.000 spettatori con il 5.8% di share.