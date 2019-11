La terza puntata de La Caccia Monteperdido, la nuova fiction con protagonista Megan Montaner, è andata in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica 24 novembre 2019. Ecco il video Mediaset per rivederla per intero ed in replica online in streaming on demand. Al momento, le puntate della serie previste in programmazione sono in tutto quattro.