Pepa de Il Segreto si “trasforma” in Sara de La Caccia. Monteperdido. L’attrice è sempre la stessa, Megan Montaner, anche se, dopo il successo della popolare soap opera, sta impreziosendo la propria carriera con nuove serie tv, pronte a sbarcare anche qui in Italia tra le fiction nostrane.

La Caccia. Monteperdido, cast e trama della nuova serie tv con Megan Montaner

E’ questo anche il caso de La Caccia. Monteperdido, serie in prima tv assoluta, con una trama che mixa giallo e paesaggio ed un cast che mira a mettere in luce le ossessioni, la professionalità e l’empatia della protagonista.

Montaner guida gli attori nei panni di Sara Campos, agente dell’Unità Centrale della Guardia Civil, chiamata da Madrid a risolvere un caso complicato: la scomparsa di Ana e Lucia (le attrici Carla Diaz ed Ester Exposito), due ragazze di 11 anni forse vittime di abusi.

Ad essere indagato per questa brutta storia è Alvaro (Pablo Derqui), il papà di Ana, che dopo cinque anni è messo di fronte a nuove scabrose verità. Sullo sfondo, anche la madre della giovane, Raquel, (Bea Segura) ed il padre di Lucia, Joaquin (Jorge Bosch).

Ad aiutare la scrupolosa Sara nelle indagini, che la fanno tornare indietro a momenti difficili della propria infanzia, è Santiago (Francis Lorenzo), capo della UCO, che ha in qualche modo soffiato il caso al responsabile della locale polizia, Victor Gamero (Alain Hernandez).

Thriller ispirato dal best – seller di Augustìn Martìnez, la nuova fiction è diretta dai registi Salvator Garcìa Ruiz e Alvaro Ron. Ambientata nella vallata di Monteperdido, circondata dai Pirenei, in Spagna è risultata la più vista in ascolti sulla prima rete nazionale.

La Caccia. Monteperdido, su Canale 5 da domenica 10 novembre 2019

Al momento, non è stato ufficializzato quante sono le puntate de La Caccia. Monteperdido, così come previste in programmazione in prima serata su Canale 5. Per adesso, infatti, Mediaset ha comunicato soltanto la data di inizio ufficiale.

La prima puntata della fiction con Megan Montaner, dunque, andrà in onda in prime time a partire dalle ore 21.30 circa di domenica prossima, 10 novembre 2019. Riuscirà o no la serie a conquistare anche il pubblico italiano dopo il successo già registrato in Spagna?