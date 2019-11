Lo scherzo a Stefano Sensi nella puntata di domenica 24 novembre 2019 de Le Iene Show su Italia 1.

La promessa del calcio italiano si è fatto convincere dalla fidanzata Giulia a posare come “modello per un giorno” di una linea di intimo in lurex argento con il corpo ricoperto di brillantini. Una “sfilata” che però vedrà Stefano Sensi litigare anche con la fidanzata per via di una modella che racconta di essere stata palpata.