Nozze romane contro La caccia Monteperdido: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 10 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre allo scontro fra le due ammiraglie avversarie, dove sono andati in onda un film ed una nuova fiction con Megan Montaner, dobbiamo concentrarci su altre Reti ed altri programmi. Su Rai 2, a Che tempo che fa, ad esempio, sono giunti ospiti molto amati dal pubblico come Stefano De Martino. Su La7, a Non è l’Arena, Giletti ha intervistato Matteo Salvini.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Nozze romane e La Caccia. Auditel 10 novembre 2019

Vince la prima serata Le iene con un sorprendente 12.6%. La Caccia, nuova serie Tv proposta da Canale 5, totalizza un buon 12%. Fabio Fazio sale al 10% di share. Di seguito tutti i dati.

Nozze romane, RAI 1

La storia d’amore tra Bianca e Max ha appassionato i telespettatori di Rai 1. Max non ha detto tutta la verità ai suoceri, davvero molto diversi dai suoi genitori, su quello che sarebbe accaduto. Il rapporto della coppia ha così vissuto momenti difficili. Il film ha conquistato una media di 2.554.000 spettatori pari all’11.3% di share.

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la settima puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Cetto La Qualunque (Antonio Albanese), Carlo Cottarelli, Stefano De Martino, Stefania Sandrelli e Silvia Scola, Michele Serra, Cristina Cattaneo, Gad Lerner, Paola Barale, Elodie e Sara Cardin. La trasmissione ha raggiunto una media di 2.389.000 spettatori per il 9.7% di share nella prima parte, e 1.926.000 spettatori e il 10.5% con il “tavolo”.

Conta su di noi – speciale Airc / The Hollars, RAI 3

Conta su di noi – speciale Airc, condotto da Michele Mirabella, ha interessato una media di 566.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

A seguire The Hollars ha raggiunto una media di 339.000 spettatori e 1.6% punti percentuali di share. La pellicola ha raccontato la storia di John che aspettava un figlio dalla fidanzata Rebecca, ma ha dovuto lasciare temporaneamente sia lei che New York per tornare nella cittadina di provincia da dove proveniva, perché sua madre era ricoverata in ospedale.

Cast away, RETE 4

Nel giorno della vigilia di Natale, Chuck Noland, funzionario della Federal Express, ha scambiato i regali con la sua fidanzata Kelly in macchina prima di salire a bordo dell’aereo per l’ennesimo viaggio di lavoro. A causa di una tempesta l’aereo si è però inabissato nel Pacifico. Chuck, unico sopravvissuto, è naufragato su di un isola deserta dove si è reso conto, poco alla volta, che avrebbe dovuto restarci per molto molto tempo. Il film ha emozionato una media di 783.000 spettatori con il 4% di share.

La caccia – Monteperdido, CANALE 5

A Monteperdido, sui Pirenei, le undicenni Ana e Lucia sono scomparse nella vallata. Quando, 5 anni dopo, Ana è stata ritrovata, due agenti hanno tentato di rintracciare Lucia. La serie tv con Megan Montaner ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.544.000 spettatori pari all’11.7% di share. (Qui il video con la puntata integrale).

Le Iene, ITALIA 1

Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Tante le inchieste in onda, ma anche gli scherzi. Un esempio? Quello a Giovanni Muciaccia. La trasmissione ha intrattenuto una media di 2.153.000 spettatori con il 12.6% di share.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 per occuparsi di politica, economia ed attualità. Il giornalista ha intervistato Matteo Salvini e con Luca Telese e Alessandro Sallusti si è occupato del caso Ilva. La trasmissione ha informato una media di 1.151.000 spettatori con il 6%.

Bruno Barbieri 4 Hotels, TV8

Bruno Barbieri è partito alla scoperta della Sicilia e della sua ospitalità. Da Catania alle pendici dell’Etna, 4 strutture di alto livello per 4 tipologie di turismo diverso hanno dovuto sottostare all’insindacabile giudizio dello chef. Lo show ha intrattenuto una media di 515.000 spettatori con il 2.1% di share.

Pizza Hero, Nove

Gabriele Bonci è tornato ad intraprendere un viaggio tra i forni italiani. L’accesissima sfida fra pane, focacce e quant’altro, ha ottenuto una media di 231.000 spettatori pari al 1% di share.