Meraviglie – La Penisola dei Tesori vs C’è Posta per te: seconda sfida. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 18 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Fino ad ora Maria De Filippi ha battuto Alberto Angela senza alcun problema confermandosi la regina del sabato sera. Tanti erano comunque i programmi e i film in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo quindi insieme tutti i risultati.

Ascolti tv ieri sera, sfida Meraviglie – La penisola dei Tesori e C’è Posta per te. Auditel 18 gennaio 2020

Altro Boom per Maria De Filippi e il suo c’è Posta per Te. La trasmissione anche questa settimana supera il 30%. Meraviglie totalizza il 17.7%.

Ascolti tv: Meraviglie – La Penisola dei tesori, Rai 1

La terza puntata ha preso il via tra le guglie del Duomo di Milano per un viaggio che è partito dalla fine del 1300 ed è giunto ai giorni nostri, con un filo caratteristico: il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. Remo Girone, nei panni di Gian Galeazzo Visconti, ha raccontato l’origine del Duomo, mentre Roberto Bolle ha parlato del suo speciale rapporto con la città di Milano. Il viaggio è poi proseguito in Abruzzo, dove è soprattutto la Natura a mostrare le sue meraviglie. Alberto Angela ha viaggiato attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande. La trasmissione ha affascinato ed interessato una media di 3.829.000 spettatori pari al 17.7% di share.

FBI, Rai 2

La serie, incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, ha entusiasmato una media di 1.374.000 spettatori pari al 5.8%. Un padre di famiglia è stato rapito dopo essere stato accidentalmente coinvolto in affari illegali. Jubal ha dovuto prendere una decisione difficile sulla sua famiglia e sul suo futuro.

La città delle donne, Rai 3

La pellicola ha conquistato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 512.000 spettatori con il 2.5% punti percentuali di share.

Più forte, ragazzi !, Rete 4

Due amiconi inseparabili si sono guadagnati la vita facendo i piloti per una sgangherata compagnia privata, rischiando la pelle su vecchi aerei per frodare le compagnie di assicurazione e battere la concorrenza. Il film con Bud Spencer e Terence Hill ha divertito una media di 619.000 spettatori con il 2.8% di share.

C’è Posta per te, Canale 5

Maria De Filippi è tornata su Canale 5 con una nuova puntata di C’è Posta per te, il suo amatissimo people show. La trasmissione ha incollato davanti al teleschermo, dopo l’ottimo debutto di settimana scorsa, una media di 5.914.000 spettatori con uno share del 30.9%. Tra gli ospiti della serata: Can Yaman e Mara Venier.

Sing, Italia 1

Per salvare il suo teatro dal fallimento, il koala Buster Moon ha indetto una gara di talenti canori per racimolare quanto necessita per salvare il suo stabile. All’appello hanno risposto vari personaggi che per un motivo o per l’altro desideravano dare il meglio di sé nella competizione canora: la maialina Rosita madre stressata di 25 maialini, Meena un’elefantessa adolescente che amava cantare ma era terrorizzata dal palco, Johnny un gorilla di montagna adolescente che voleva diventare un cantante ma il cui padre era a capo di una banda di rapinatori. Il film d’animazione ha appassionato una media di 1.118.000 spettatori. Share del 5.9%

Fuga da Alcatraz, La7

Frank Morris è giunto nel carcere di Alcatraz nel gennaio 1960. La prigione godeva una solida fama di estrema sicurezza: nessuno infatti era mai riuscito a evadere. Nonostante questo Morris non avuto che un pensiero fisso: scappare. Il film ha raggiunto una media di 636.000 spettatori con uno share del 2.8%.