Mary Poppins vs All Together Now: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 2 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i film in onda anche perché siamo ancora nel periodo delle Feste ed i palinsesti non si sono ancora ripopolati. Cosa hanno preferito i telespettatori? Scopriamolo insieme. La Finale dello show condotto da Michelle Hunziker era senza ogni ombra di dubbio molto attesa. Il programma di Canale 5 aveva, però, tanti concorrenti.

Ascolti tv ieri sera, sfida Mary Poppins e Finale All Together Now. Auditel 2 gennaio 2020

Vince (con maggiore share) d’un soffio All Together Now 2 – la finale con il 16.4 di share. Mary Popping totalizza il 16.2. Bene su Italia 1 Top Gun. Di seguito tutti i risultati della prima serata in tv.

Mary Poppins, Rai 1

Nella Londra di fine 800 un uomo esigente non è riuscito a trovare governanti adatte ai propri figli. In risposta a un’insolita convocazione, è scesa dal cielo Mary Poppins, governante che vola sospesa al suo ombrello parlante. In una settimana la governante ha seminato scompiglio e gioia in famiglia. Il film ha entusiasmato una media di 3.559.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Australia, Rai 2

Sarah Ashley, un’aristocratica inglese, ha lasciato Londra alla volta di Darwin, decisa a ricondurre a casa e al talamo coniugale il proprio consorte. Scortata da un mandriano brusco e attaccabrighe alla tenuta di Faraway Downs, Sarah ha scoperto con sgomento la morte di Lord Ashley e la crisi in cui versava il ranch. L’incontro con una terra orgogliosa e selvaggia e l’affetto per Nullah, un orfano nato da madre aborigena e padre inglese, l’hanno però convinta a restare e a risollevare le sorti della proprietà. Con l’aiuto di un mandriano innamorato, di un contabile ubriaco, di un misterioso stregone e di un piccolo meticcio, Sarah ha condotto la propria mandria a destinazione attraverso un territorio impervio. Il film ha appassionato una media di 1.101.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Vita da Pi, Rai 3

L’intera storia, raccontata dal punto di vista di Pi da adulto, al quale uno scrittore si rivolse in cerca di spunti creativi e potenzialmente interessato a trarre dalla sua vicenda un libro, ha conquistato una media di 1.314.000 spettatori pari ad una audience del 5.5%.

Il ragazzo di Campagna, Rete 4

Artemio, un contadino che viveva a Borgo Tre Case, un piccolissimo paese della campagna pavese, insieme all’anziana madre che avrebbe voluto vederlo sposato con Maria Rosa, ha improvvisamente deciso di cambiare vita e di andare in città il giorno del suo 40° compleanno, partendo per Milano. Il film ha divertito una media di 1.489.000 spettatori con il 6.3% di share.

All Together Now, Canale 5

Ultima puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. A vincere il talent è stata la bravissima Sonia Mosca. Lo show ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.851.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Top Gun, Italia 1

Due giovani amici, Pete “Maverick” Mitchell e Nick “Goose” Bradshaw, sono riusciti ad essere ammessi alla Scuola di caccia da combattimento della Marina Usa, di stanza a Miramar (California). La scuola ha selezionato con severità assoluta gli allievi. Il film cult ha portato a casa una media di 1.443.000 spettatori. Share del 6.3%

Il ponte sul fiume Kwai, La7

Il film ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 515.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Altri Canali Dtt