Il mio nome è Thomas vs Zootropolis: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 29 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i film e i programmi in onda. Scopriamo insieme cosa hanno preferito i telespettatori analizzando dato per dato e non soffermandoci solo all’accesissima sfida fra le due ammiraglie avversarie, ovvero fra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri sera, sfida Il mio nome è Thomas e Zootropolis. Auditel 29 dicembre 2019

Vince Rai 1 con oltre 3 milioni di telespettatori ed il 14.3% di share. Boom per Rai 3 con I Miserabili. Italia 1 batte Rai 2.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Il mio nome è Thomas, Rai 1

Il motociclista Thomas si è recato nel deserto dell’Andalusia per ritrovare il suo vero io. Lungo il percorso ha incontrato Lucia, una giovane ragazza che presto si è rivelata essere una vera amica. Nel corso del viaggio i due hanno avuto modo di conoscersi meglio. Il film con Terence Hill ha emozionato una media di 3.075.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Il campionato fa 90, Rai 2

Luca, Paolo e Mia Ceran hanno condotto lo speciale Il Campionato fa 90 dedicato all’evento legato al Campionato di Calcio di Serie A. Al centro dello show un quiz sulla storia del calcio, e del campionato della maggior classe. Tanti gli ospiti prestigiosi in studio. Lo show ha intrattenuto una media di 1.071.000 spettatori pari al 5.3% di share.

I miserabili, Rai 3

Nel 1815, la Francia è stata sconfitta nella battaglia di Waterloo. Dopo la sanguinosa guerra, una serie di personaggi hanno cercato di sopravvivere nelle strade crude di Parigi. Jean Valjean è stato rilasciato dopo aver scontato una pena di 19 anni nella prigione di Tolone per aver rubato un tozzo di pane. E’ stato difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita ma l’ incontro con il saggio vescovo di Digne ha ricordato a Jean Valjean il tipo di vita che avrebbe desiderato condurre. La serie tv ha appassionato una media di 2.014.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Love actually – L’amore davvero, Rete 4

Ambientato nella Londra contemporanea, il film ha raccontato una storia nella quale si sono intrecciati un numero spettacolare di storie d’amore, alcune romantiche, alcune pazze, alcune stupide, ma tutte divertenti. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Zootropolòis, Canale 5

La moderna Zootropolis non era un posto come tutti gli altri: la città è stata infatti composta da quartieri realizzati come veri e propri habitat per i cittadini mammiferi che li abitavano, dove specie tradizionalmente predatorie e predate vivevano fianco a fianco, all’insegna della civiltà, sebbene i secondi a volte dimostrassero un certo timore nei confronti dei loro forti vicini. Judy Hopps, una coniglietta che veniva da fuori città con l’obiettivo di diventare poliziotta, è riuscita a farsi strada, ma il suo ambiente era popolato principalmente da grossi animali. La pellicola ha raggiunto una media di 2.332.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Din Don il ritorno, Italia 1

La pellicola del 2019, diretta da Paolo Geremei, con: Enzo Salvi, Ivano Marescotti, Laura Torrisi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth e Adolfo Margiotta ha fatto ridere una media di 1.322.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Tut – Il destino di un faraone, La7

La saga televisiva su uno dei più straordinari protagonisti della storia umana, il giovane faraone Tutankhamon, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.