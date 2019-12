I Medici 3 contro Live Non è la d’Urso: secondo atto. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 9 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata. Rai 1 e Canale 5 hanno dato il via, per la seconda settimana di fila, ad una sfida molto accesa fra una fiction molto amata e il programma di Barbara d’Urso. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico controllando, però, oltre alle due ammiraglie avversarie anche gli altri maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, sfida tra I Medici 3 e Live Non è la d’Urso. Dati Auditel 9 dicembre 2019

Vince la Serie TV dedicata alla famiglia de’ I Medici giunta alla terza stagione. La fiction totalizza il 17.5% di share, Barbara D’urso totalizza il 12.9% di audience.

Ascolti Tv I Medici 3, RAI 1

La fiction che settimana scorsa ha vinto la prima serata con il 19% di share, battendo gli avversari fermi al 14.5%, ha appassionato una media di 3.819.000 spettatori pari al 17.5% di share.

Maledetti amici miei, RAI 2

L’ultima puntata dello show “Maledetti Amici Miei” ha intrattenuto una media di 725.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Report, RAI 3

Sigfrido Ranucci ha informato una media di 1.732.000 spettatori pari al 7.3% di audience.

Quarta Repubblica, RETE 4

Nicola Porro ha intervistato il leader della Lega Matteo Salvini su temi di più stretta attualità politica come il Fondo salva-Stati e le elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove le telecamere della trasmissione hanno seguito la manifestazione di piazza Maggiore di sabato per la riconferma del Governatore Stefano Bonaccini (Pd). Il programma ha così interessato una media di 1.255.000 spettatori con il 6.9% di share.

Live Non è la d’Urso, CANALE 5

Live Non è la d’Urso ha entusiasmato una media di 2.045.000 spettatori pari al 12.9% di share. Numerosissimi gli ospiti in studio fra cui: Chiara Nasti, confusa dalla conduttrice con Chiara Blasi, Marco Cartasegna, che ha sollevato numerose polemiche, ma anche Vladimir Luxuria, Amedeo Minghi, Antonio Razzi e Patty Pravo.

Pirati Dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Italia 1

Il film del 2017 di genere Commedia/Azione/Avventura/Fantastico, diretto da Joachim Rønning, con: l’affascinante Johnny Depp, il bellissimo Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario e Kevin McNally ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.850.000 spettatori. Share pari a 8.5 punti percentuali.

Grey’s Anatomy 15, La7

Jo sempre più in crisi, ha fatto preoccupare Alex e Link, suo miglior amico. Nel frattempo il bel dottore, però, ha accompagnato Amelia a New York per un intervento epocale e l’ha aiutata a raccontare una piccola bugia alle sue sorelle fingendosi Owen. La serie tv ha raggiunto una media di 641.000 spettatori con uno share del 2.8% di audience.

Su Tv8 007 Skyfall ha intrattenuto 501.000 spettatori con il 2.5% di percentuale di share.

Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha totalizzato 397.000 spettatori con uno share medio pari al 1.6%.