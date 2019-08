Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 18 agosto 2019? Chi ha vinto fra la serie tv Purché finisca bene e il film L’Inganno ovvero fra le due ammiraglie avversarie: Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Stabilito il vincitore, però, possiamo concentrarci sui risultati ottenuti anche dai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano, infatti, le trasmissioni, i film o le serie tv in onda. Cosa hanno preferito i telespettatori in una calda serata di una domenica di metà agosto? In quanti erano davvero davanti alla tv nonostante fosse il fine settimana dopo Ferragosto?

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Purché finisca bene e L’Inganno | 18 agosto 2019

Un marito di troppo, Rai 1

Il nuovo film all’interno della saga denominata Purché finisca bene ci ha fatto interrogare sulla perdita del lavoro e dello status sociale. Un famoso manager, infatti, dopo quanto accaduto ha faticato non poco per cercare di nascondere la nuova realtà ai parenti e riconquistare, nel mentre, il suo posto nella società. A sintonizzarsi su Rai 1 sono stati, in media, 1.744.000 spettatori pari al 12% di share.

Scomparsa nel nulla, Rai 2

Lisa si trovava in vacanza con sua figlia, la piccola Sophie, quando è stata fermata da un ambulante in spiaggia. Pochi minuti dopo, però, la bambina era misteriosamente scomparsa nel nulla. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.074.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Hudson & Rex, Rai 3

Charlie ha dovuto indagare sul ritrovamento di una ragazza in fin di vita in un cimitero. L’uomo ha pian piano scoperto come l’aggressione della donna potesse essere collegata alla sparizione del fratello, avvenuta venti anni prima. La serie tv ha appassionato una media di 785.000 spettatori pari al 5.1% di share. Settimana scorsa aveva esordito con una media di 616.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Giochi di potere, Rete 4

Un analista della CIA, Jack Ryan, ha sventato un attentato dell’IRA contro la famiglia reale, rimanendo ferito e uccidendo il fratello di Sean Miller, un pericoloso terrorista. Miller ha inseguito l’agente negli Stati Uniti per portare a termine la sua vendetta personale e ha così costretto Ryan a ritornare in azione. La pellicola ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 467.000 spettatori pari al 7.2% di share.

L’inganno, Canale 5

Il film diretto da Sofia Coppola, con: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence e Angourie Rice ha incollato davanti al teleschermo, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.273.000 spettatori. Share pari a 8.2 punti percentuali.

E alla fine arriva Polly, Italia 1

Reuben Feffer, un uomo mite, è riuscito a mantenere la calma anche quando i suoi sogni di tranquillità sono stati sconvolti dal tradimento della moglie in piena luna di miele. Da lì tutto è cambiato anche grazie all’incontro con la vecchia amica d’infanzia, la bellissima Polly. La pellicola ha emozionato una media di 1.121.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Munich, La7

Il 5 settembre del 1972 un commando che faceva capo a Settembre nero fece irruzione nella palazzina che ospitava gli atleti israeliani al villaggio olimpico di Monaco. Due di loro vennero uccisi, gli altri, presi in ostaggio, morirono all’aeroporto dopo un tentato blitz della polizia tedesca. Il primo ministro israeliano Golda Meir indisse una riunione coi capi politici e militari e ordinò l’uccisione dei responsabili. Vennero così eliminati sette degli undici responsabili. Avner riuscì a tornare a casa, ma non fu mai più l’uomo di prima. Il film ha raggiunto una media di 430.000 spettatori. Share del 3.3%.

Italia’s Got Talent – Best Of 4 | Tv8

Il meglio del meglio delle esibizioni di Italia’s Got Talent ha intrattenuto e divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 498.000 spettatori pari a 3.4 punti percentuali di share.

Little Big Italy | NOVE

Francesco Panella è andato alla scoperta dei più autentici ristoranti in giro per il mondo per una nuova sfida. Il programma ha portato a casa una media di 347.000 spettatori. Share del 2.2%