Primo lungo pomeriggio di sfida. Amici, poi Verissimo contro Italia Sì. Come sono andate le due ammiraglie avversarie? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 11 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel, ma prima ancora di scoprire le preferenze del pubblico è bene analizzare cosa è accaduto nelle tre trasmissioni.

Amici 19: eliminazioni, sfide e nuovi ingressi

Cosa è accaduto nella puntata di Amici 19? Valentin ha affrontato la sua sfida e ha vinto. Il giudice esterno, però, gli ha detto di essere più fluido e aperto alle novità. Subito dopo la professoressa Alessandra Celentano ha tentato di rimandarlo in sfida per colpa del suo comportamento. A decidere sono stati i compagni di classe che più volte si sono lamentati delle sue intemperanze e del suo poco rispetto delle regole. I ragazzi però hanno evitato a Valentin di tornare in sfida.

Spazio poi alle sfide per entrare fra i migliori e scongiurare così la sfida immediata. Gaia ha sfidato Giulia, ma, sfortunatamente, non ha riagguantato il suo posto. Talisa ha sfidato il collega di danza e per un soffio non ce l’ha fatta.

A questo punto è iniziata l’attesissima sfida a squadre e Nyv si è esibita su una cover per recuperare il punto di demerito dato alla sua squadra per colpa sua. La ragazza è riuscita a riscattarsi agli occhi della Peparini, ma per poter ritornare ad avere i suoi privilegi dovrò preparare tutte le cover.

La squadra di Giulia ha perso e Michelangelo è andato in sfida immediata. Per sua sfortuna, però, la sfidante, troppo forte, ha agguantato il suo banco. Non è stata questa l’unica eliminazione. I docenti di ballo hanno deciso di eliminare Giuseppe e al suo posto è giunta una bravissima danzatrice di danza classica.

Maria De Filippi ha poi fatto entrare una squadra di giornalisti che vedranno tutti i talenti di Amici 19 esibirsi e assegneranno loro dei voti per stabilire i migliori.

Verissimo ospiti: da Barbara d’urso a Pierfrancesco Favino

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:00 circa.

Tanti gli ospiti in studio. Fra tutti il bellissimo e bravissimo Pierfrancesco Favino che ha raccontato come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio “Hammamet”.

Intensa è stata l’intervista a Katia Ricciarelli, una delle più belle voci del mondo della lirica, che quest’anno festeggia 50 anni di carriera. L’artista ha raccontato la sua infanzia scoprendo alcuni aneddoti sulla sua vita avventurosa.

L’ospite che sicuramente farà più parlare di sé è stata Barbara d’Urso, che un sondaggio promosso dal Corriere della sera ha eletto come il personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio. La conduttrice ha lanciato una frecciatina a Massimo Giletti e Pamela Prati e raccontato la disavventura di Capodanno a Dubai.

In studio, sempre più innamorati e futuri sposi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Un’altra coppia ha parlato del proprio amore e promesso che se aspetteranno un maschietto torneranno in studio per l’annuncio. Di chi si tratta? Di Alberto Aquilani e la moglie Michela Quattrociocche.

Italia Sì: il ritorno del pulpito

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

Sul podio è salita: Anna Lisa, l’unica ventriloqua lirica al mondo. Spazio poi, in esclusiva al primo eliminato de Il Cantante Mascherato, ovvero Orietta Berti.

La storia più incredibile? Quella di Giulia e Nicola che si sono trovati i regali di nozze tassati.

Benedetta Paravia, in collegamento da Londra con Marco Varvello, ha raccontato le ultime notizie sulla scelta ‘scandalo’ di Harry e Meghan.

Ascolti tv pomeriggio, 11 gennaio 2020: chi ha vinto?

Amici 19 ha appassionato una media di 2.857.000 spettatori pari al 18.41% di share.

Verissimo ha portato a casa una media di 2.627.000 spettatori con il 18.29% di share e Verissimo – Giri di Valzer ha ottenuto 2.488.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Italia Sì ha entusiasmato una media di 1.776.000 spettatori pari al 13% di share e 2.186.000 al 14% di share.