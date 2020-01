Pierfrancesco Favino a Verissimo: vi racconto il mio Craxi | Video Mediaset

Pierfrancesco Favino a Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio “Hammamet”. L’attore ha ripercorso la sua carriera e i suoi gloriosi 50 anni. Grande attenzione è stata dedicata al mestiere dell’attore. Questi non dovrebbe mai essere di ingombro allo spettatore. Favino ha poi parlato del mondo del lavoro. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.