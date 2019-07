Parigi a tutti i costi, ovvero il film in onda su Rai 1 vs Temptation Island 2019, ovvero la quarta puntata dell’attesissimo programma dedicato al viaggio all’interno dei sentimenti: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri sera, 15 luglio 2019?

Ascolti tv ieri sera, 15 luglio 2019

Sale ancora Temptation Island: la puntata andata in onda ieri sera è stata la seconda più vista di sempre in valori assoluti (+6% rispetto all’anno scorso). Ha totalizzato il 23.3 di share.

Ascolti TV Parigi a tutti i costi | Rai 1

Originaria del Marocco, Maya, una bella e giovane stilista di un’importante maison d’alta moda francese, è stata fermata per un normale controllo dalla polizia ed è emerso che il permesso di soggiorno della ragazza era scaduto. Maya è così stata automaticamente espulsa il giorno dopo dalla Francia e catapultata a Marrackech, in Marocco. Il film ha conquistato una media di 2.943.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Audience Hawai Five-0 | Rai 2

La 5-0 ha dovuto indagare su una donna che è stata trovata alla deriva incosciente. McGarrett, Danny, Tani e Junior hanno così scoperto uno yacht abbandonato e 11 cadaveri. Steve ha iniziato a sospettare che le vittime fossero state uccise con un’arma chimica mortale e ha temuto che lui e i suo compagni fossero stati infettati. La serie tv ha appassionato una media di 1.097.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Ascolti Before I go to sleep | Rai 3

Christine, dopo un grave incidente, da dieci anni si svegliava ogni giorno senza ricordi del suo passato. Con l’aiuto del dottor Nash, che si è messo in contatto con lei, la donna ha però iniziato a cercare di capire cosa le fosse realmente accaduto, tenendo un diario e registrando video per non dover ricominciare ogni giorno dal principio. Così facendo ha però scoperto di non potersi fidare di nessuno a partire dal marito e per finire con il dottore. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.191.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

Auditel Quarta Repubblica | Rete 4

Nicola Porro ha intervistato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio e, a seguire, il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Tanti i temi politici e di attualità: dall’agenda dell’esecutivo gialloverde, con riferimento anche alle tensioni interne al M5s, all’andamento dell’economia italiana, in vista della prossima Manovra che servirà a rilanciare il nostro Paese anche in Europa. Si è poi parlato dell’immigrazione. La trasmissione ha così informato una media di 1.116.000 spettatori con il 5.9% di share.

Ascolti TV Temptation Island 2019 | Canale 5

Filippo Bisciglia ha condotto la quarta attesissima puntata di Temptation Island 2019. Le coppie rimaste in gara hanno regalato al pubblico varie emozioni contrastanti. Il confronto fra Jessica e Andrea, ad esempio, ha portato i più a tenere le parti per il bel ragazzo veneto. Molti speravano che il tentatore di Jessica scappasse e così si sono parecchio indispettiti quando hanno visto che il giovane ha cercato la ragazza per dirle di attenderla fuori dal programma. David e Cristina, dopo una accesa lite, hanno fatto pace e hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione. Lo show ha così appassionato ed incollato alla tv una media di 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share.

Termina così dal villaggio dell'Is Morus Relais la quarta puntata di #TemptationIsland! Buonanotte 🔥 pic.twitter.com/m5z9xQsyYF — Temptation Island (@TemptationITA) July 15, 2019

Audience 2 Fast 2 Furious | Italia 1

La pellicola diretta da John Singleton, con: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris e Thom Barry ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.084.000 spettatori per il 5.3% di share.

Auditel Un giorno di ordinaria follia | La7

Nell’estate del 1992 Bill è rimasto bloccato con l’auto in un ingorgo. L’uomo, nonostante il caldo torrido, è però sceso, ha chiuso l’auto e ha deciso di tornare a casa a piedi per quaranta chilometri. Il viaggio si è così trasformato in una odissea violenta. La pellicola ha raccolto una media di 517.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Agente 007 – Operazione tuono | Tv8

Il film cult del 1965 di genere Thriller, diretto da Terence Young, con: Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter e Guy Doleman ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Percy Jackson E Gli Dei Dell’olimpo | NOVE

Un ragazzo ha scoperto di essere un discendente degli Dei Greci e dopo la prima avventura per mettere fine alla guerra fra gli dei, ha dovuto affrontare una nuova impresa. L’albero magico che lo proteggeva, infatti, è stato avvelenato ed è venuto meno allo svolgere le sue funzioni. Senza nessuna protezione l’Oceano era in grosso pericolo e Solo il Vello d’Oro poteva salvarlo. Peccato che quest’ultimo fosse custodito su un’isola da Polifemo, nelle acque tumultuose del Mare dei Mostri. Il film ha portato a casa una media di 418.000 spettatori pari al 2.2% di share.