La nuova replica de Il Commissario Montalbano o la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019: Zingaretti o Alessia Marcuzzi? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 16 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda. Su Rai 2, ad esempio, ha debuttato Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, trasmissione resa famosa da Amadeus. Come è andato l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi alla sua prova di conduttore in solitaria?

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Il Commissario Montalbano e Temptation Island Vip 2019 | Auditel 16 settembre 2019

Vince nuovamente la prima serata l’ennesima replica del Commissario Montalbano su Rai 1. Temptation Island Vip raggiunge il 17% di share. Stefano de Martino con Stasera tutto è possibile su Rai 2 raggiunge il 6.79% di share. Di seguito tutti i dati.

Il Commissario Montalbano | RAI 1

Nella casa dove viveva con il suo cane Orlando, Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè, è stato trovato morto. Enea, cieco a causa di un incidente sul lavoro, sembrava vittima di un incidente domestico, ma l’autopsia ha rivelato che ad ucciderlo era stato un sonnifero. Il Commissario Montalbano ha dovuto indagare sul caso e capire cosa era realmente accaduto. La serie tv ha appassionato una media di 4milioni 400mila spettatori con il 20,6% di share.

Stasera tutto è possibile | RAI 2

Stefano De Martino ha debuttato su Rai 2 con il programma reso celebre da Amadeus. La prima puntata del divertentissimo show ha intrattenuto una media di 1.310.000 spettatori pari al 6.79% di share. Ospiti in puntata: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

Presa Diretta | RAI 3

Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata del programma di Rai 3. La trasmissione, inchiesta dopo inchiesta, secondo gli ascolti tv di ieri, ha informato una media di 1.380.000 spettatori pari al 5.66%. Sotto i riflettori è finito il Servizio Sanitario Nazionale.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nicola Porro ha parlato dei rapporti fra Italia ed Unione Europea e della situazione dei migranti. Ospiti in studio: la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5S), il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino e il leader dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti. La trasmissione ha così interessato una media di 1.040.000 spettatori con il 6.12% di share.

Temptation Island Vip 2019 | CANALE 5

La seconda puntata di Temptation Island Vip ha emozionato una media di 2.959.000 spettatori pari a 17.75 punti percentuali di share. Una nuova coppia è sbarcata sull’Isola. quella composta dal figlio di Pippo Franco e dalla sua fidanzata. Nel frattempo, però, un’altra coppia ha chiesto il falò di confronto anticipato, ma la discussione ha portato i due innamorati a dividersi. Nathalie Caldonazzo, invece, si è arrabbiata per il comportamento del compagno che pare aver perso la testa per la giovane ed avvenente Zoe.

The Foreigner | ITALIA 1

Quando sua figlia è rimasta uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, il mite Quan, ristoratore di origine vietnamita con un passato nelle forze speciali, si è messo alla ricerca dei suoi assassini, trovandosi però di fronte all’atteggiamento omertoso del Governo Britannico e di Scotland Yard. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.381.000 spettatori pari al 6.36% di share.

Boody Of Proof | LA7

Il corpo di un poliziotto che stava lavorando sotto copertura è stato ritrovato in una stazione di servizio e dalla scena del crimine era ben chiaro che si trattasse di un’esecuzione. Le indagini per la ricerca del killer hanno portato il team a investigare tra i propri ranghi. Questa la trama del primo episodio in onda. La serie tv ha entusiasmato una media di 420.000 spettatori (1.72% di share) nel primo episodio, 348.000 spettatori (1.64% di audience) nel secondo episodio, 219.000 spettatori (1.46% di share) nel terzo episodio e 146.000 spettatori (1.63% di audience) nel quarto episodio.

Mai dire Mai | TV8

La pellicola diretta da da Irvin Kershner, con: Sean Connery, Kim Basinger, Klaus Maria Brandauer, Barbara Carrera, Max von Sydow e Bernie Casey ha portato a casa una media di 231.000 spettatori con l’1.21%.

Rubio alla ricerca del gusto perduto | NOVE

La nuova puntata del programma con protagonista Chef Rubio ha raggiunto una media di 356.000 spettatori con uno share dell’1.57%.