Montalbano, All Together Now o The Voice of Italy: chi ha vinto, secondo gli ascolti tv di ieri, 30 maggio 2019, la prima serata televisiva? Chi ha avuto la meglio fra Zingaretti, Simona Ventura con i suoi giudici e Michelle Hunziker insieme a J-Ax. Scopriamo insieme i dati Auditel della prima serata. Si è però consumata, secondo gli esperti, una sfida davvero molto accesa. Va comunque sottolineato che nelle scorse settimane, ad avere la meglio, è sempre stata la fiction di Rai 1, anche se in replica.

Ascolti tv ieri, 30 maggio 2019

+++ ASCOLTI TV IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Ascolti TV – Il Commissario Montalbano, su Rai 1

La storia del giudice Alberto Lenzi e della sua lotta durissima contro la ‘ndrangheta è finita su Rai 1. L’uomo, con una brutta fama perché pigro, indolente e troppo amante delle donne per perdere tempo col lavoro, ha visto la sua vita cambiare quando il collega ed amico Giorgio Maremmi è stato ucciso in un agguato. Alberto ha avuto un brusco risveglio: si è rimboccato le maniche e si è gettato a capofitto nel lavoro. La fiction ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Auditel The Voice, su Rai 2

Il talent musicale di Rai2 condotto da Simona Ventura è entrato sempre più nel vivo. Si è giunti ad una vera e propria sfida sul ring allestito nello Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di via Mecenate a Milano. Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno dovuto far competere i componenti dei propri team per scegliere le Voci da far accedere alla fase successiva. Il talent ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Auditel Cittadella-Verona, su Rai 3

Primo atto dei Play Off Campionato Italiano Serie B. Si è disputata la finale di andata: Cittadella-Verona. A seguire il match sono stati una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00% di share. Il Cittadella ha vinto per 2 a 0.

Audience Diritto e Rovescio, su Rete 4

Paolo Del Debbio ha intervistato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sui nuovi equilibri di governo, dopo il voto per le europee, e sull’agenda dell’esecutivo. Nel corso della puntata si è parlato dei risultati del voto online sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia al leader politico Luigi Di Maio, ma anche dei territori in cui il Movimento 5 stelle ha perso o ha continuato ad avere la maggioranza di consensi e sul caso dei licenziamenti “via social” della catena Mercatone Uno. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti Tv All Together Now, su Canale 5

Michelle Hunziker e J-Ax nei panni del presidente d’eccezione di una incredibile giuria composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti, hanno condotto la terza puntata del nuovo show dell’ammiraglia. Il programma ha fatto cantare e ballare, canzone dopo canzone, una media di 0.000.000 telespettatori con il 00.00% di share.

Auditel Lethal Weapon, su Italia 1

Leo Getz con podcast ha fatto riaprire un caso a Murtaugh che aveva fatto condannare un innocente. Il telefilm americano ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Ascolti Piazzapulita, su La7

Corrado Formigli si è occupato di politica insieme a: Pier Luigi Bersani, Tito Boeri, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano, Antonio Padellaro, Stefano Massini, Antonio Maria Rinaldi, Francesco Borgonovo, Vauro Senesi, Alessandra Moretti, Michela Marzano, Goffredo Buccini, Roberta Della Casa e Federico Fubini. Il programma ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Auditel X-Men – L’inizio, su TV8

Il film del 2011 di genere fantascienza, diretto da Matthew Vaughn, con: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Rose Byrne e Nicholas Hoult ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti Fantozzi Contro Tutti, Nove

Fantozzi, schiavo del telecomando, grazie ad un direttore fanatico di ciclismo, ha dovuto partecipare ad una sfortunata gara di bicicletta e sopportare la moglie invaghitasi del panettiere. Il film ha fatto ridere 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.