Montalbano vs Temptation Island Vip 2019: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 14 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre. Grande attenzione va riservata a Stefano De Martino su Rai 2. Visto gli ottimi ascolti pare proprio che il programma sia stato prolungato. In serata tanti erano le trasmissioni in onda come Presa Diretta e Quarta Repubblica. Su La7, invece, spazio a Grey’s Anatomy 15.

Vince la serata “Il Commissario Montalbano” con il 24.1 di share, ottimo risultato per l’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 che sfiora il 20% di share.

Il Commissario Montalbano | RAI 1

Fazio non si è presentato al commissariato e nessuno è riuscito a rintracciarlo. In questura è giunto addirittura il padre dell’ispettore che ha rivelato a Montalbano di essere preoccupato perché aveva un appuntamento col figlio, ma questi non si è fatto vivo. Il Commissario ha capito che il collega stava seguendo una indagine tutta sua e ha iniziato a cercarlo. L’ansia è salita quando Montalbano ha rinvenuto segni di una sparatoria. Un latitante poi informa il commissario di aver visto Fazio su una collinetta con due brutti tizi pronti ad ucciderlo. Da qui ha inizio una vera e proprio corsa contro il tempo. La replica della puntata dell’amatissima fiction ha conquistato una media di 5milioni 300mila spettatori con il 24,1% di share.

Stasera tutto è possibile | RAI 2

Stefano De Martino ha condotto la quinta puntata del divertente show di Rai 2. Lo spettacolo ha divertito una media di 1.424.000 spettatori pari al 7% di share. Ospiti in puntata: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

Presa Diretta | RAI 3

Nell’ultima puntata stagionale si è parlato delle vertenze industriali che agitano il mondo del lavoro. Dall’ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal, dove gli inviati sono andati per capire a che punto fosse la bonifica dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, tra la necessità di tutelare la salute e quella di salvare i posti di lavoro si è poi passati ad altre realtà. Riccardo Iacona ha informato una media di 851.000 spettatori pari al 4.2%.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nicola Porro ha intervistato il leader della Lega Matteo Salvini su temi di politica e di stretta attualità come la sfida delle Regionali che inizierà domenica 27 ottobre con il voto in Umbria e le ultime novità della Manovra, in vista del Consiglio dei ministri che si riunirà nelle prossime ore. Al centro della puntata anche l’economia con i nuovi provvedimenti contro la lotta all’evasione fiscale che l’esecutivo giallorosso vuole mettere in campo, parallelamente agli incentivi di abbandonare il contante. La trasmissione ha interessato una media di 1.169.000 spettatori con il 6.4% di share.

Temptation Island Vip 2019 | CANALE 5

La sesta puntata di Temptation Island Vip ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.363.000 spettatori pari al 19.4% di share. A far ancora discutere è stata la coppia composta da Pago e Serena Enardiu. Perfino per Alex Belli, però, vi sono state un turbinio di sorprese. L’attore non ha reagito sempre nel migliore dei modi.

John Rambo | Italia 1

John Rambo non è più tornato a casa. L’ex reduce del Vietnam ha iniziato a vivere al confine tra la Tailandia e la Birmania e a risalire il fiume Salween per cacciare serpenti velenosi. L’ozio catartico del guerriero è stato turbato da un gruppo di missionari laici, guidati dalla bionda e idealista Sarah Miller, che avrebbe voluto raggiungere e soccorrere alcuni villaggi birmani vessati da un sadico regime militare. La missione di pace è stata duramente interrotta dai soldati di Burma. Messo insieme un esercito di mercenari, quindi, Rambo e compagni si sono lanciati in un’impresa suicida. Il film ha raggiunto una media di 1.456.000 spettatori. Share del 6%.

Grey’s Anatomy 15 | LA7

La serie tv ha appassionato una media di 577.000 spettatori con uno share del 2.4%.

007 – Vendetta privata | TV8

Un boss della droga ha ucciso per vendetta la moglie di un agente americano amico di James Bond. Questi, nonostante gli fosse stata revocata la licenza di uccidere, ha comunque deciso di agire in proprio, aiutato dalla giovane amante del boss. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 300.000 spettatori per il 1.4% di share.

G.I. Joe – La vendetta | NOVE

La squadra dei G.I. Joe è stata attirata in un’imboscata. Pochi sono sopravvissuti. Solo tre uomini hanno capito cosa stesse succedendo. Il film ha portato a casa una media di 292.000 spettatori. Share del 1.3%.