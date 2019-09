Mister Felicità o La Verità sul caso Harry Quebert: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 10 settembre 2019? Cosa hanno visto i telespettatori? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme l’andamento serale per scoprire meglio quali trasmissioni hanno incontrato il favore del pubblico e quali, invece, hanno fatto flop.

Vince Rai 1. Male Rai 2, battuta pure da Rai 3. Ottimo esordio per Floris su La7. Buoni anche i risultati di Italia 1. Perde terreno, invece, la soap Una Vita su Rete 4.

Mister Felicità | RAI 1

Martino, un vero e proprio sfaticato, dopo che la sorella, presso la quale viveva, ha avuto un incidente d’auto che non le ha più permesso di lavorare, ha deciso di prenderne il posto. Divenuto uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, mental coach, ha però colto la palla al balzo in assenza del suo capo e ha iniziato a spacciarsi per il suo braccio destro, il signor Mister Felicità. Il film ha emozionato una media di 2.649.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Una notte al museo | RAI 2

Larry Daley, disoccupato e divorziato, ha rischiato di perdere la custodia congiunta del figlio. Per sua fortuna però è giunto a fagiolo un ottimo lavoro. Così Larry ha iniziato ad essere il guardiano notturno al New York Museum of Natural History, il museo in cui di notte animali e statue si animano. La pellicola ha incollato davanti al teleschermo una media di 929.000 spettatori pari al 4.4% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, legato alla politica, all’economia e all’attualità ha interessato una media di 1.075.000 spettatori pari a 5.6 punti percentuali di share. Ospiti in studio: Walter Veltroni; Chiara Appendino; Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato; Domenico De Masi, sociologo; Ferruccio de Bortoli, Pierluigi Diaco e Roberto D’Agostino.

Una Vita | RETE 4

Le condizioni di salute di Moises sono peggiorate a vista d’occhio. Fabiana ha dato un avvertimento a Riera. La donna gli ha imposto di non far del male a Carmen altrimenti avrebbe dovuto vedersela con lei. La soap opera spagnola ha appassionato una media di 938.000 spettatori pari al 4.5% di share.

La verità sul caso Harry Quebert | CANALE 5

Marcus, dopo aver trovato un dipinto nudo di Nola nella casa di Elijah Stern, ha iniziato a studiare il loro rapporto. L’uomo ha continuato a indagare per rispondere a vari interrogativi proprio mentre continuava a scrivere il suo libro sull’omicidio di Nola. L’editore è apparso molto contento delle prime pagine, ma mancava ancora l’approvazione di Harry per continuare a scrivere. La serie ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.209.000 spettatori. Share pari a 12 punti percentuali.

Attacco al potere 2 | ITALIA 1

La pellicola diretta da Babak Najafi, con: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Melissa Leo e Robert Forster ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.015.000 spettatori. Share del 9.3%.

diMartedì | LA7

Il programma di Giovanni Floris, incentrato sul dibattito politico e pronto ad analizzare la nascita del nuovo Governo, ha informato una media di 1.889.000 spettatori pari al 9.8% di share.

11 settembre: senza scampo | TV8

La pellicola del 2017 diretta da M. Guigui, con: C.Sheen, W.Goldberg ha raccontato la storia di cinque persone intrappolate all’interno di un ascensore del World Trade Center nel giorno dell’attentato. A sintonizzarsi sul canale 8 sono stati, in media, 506.000 spettatori pari al 2.4% di share.

Il Supplente | NOVE

Attraverso un intenso racconto personale, alcuni insegnanti speciali sono saliti in cattedra per regalare agli studenti lezioni a sorpresa davvero singolari. Nella puntata di ieri protagonisti erano Luca & Paolo. Il programma ha raggiunto una media di 342.000 spettatori pari all’1.5% di share.