Mentre ero via, A raccontare comincia tu o Colorado? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 18 aprile 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata per quanto riguarda ai maggiori canali del digitale terrestre. Come si è suddiviso il pubblico? Scopriamolo insieme. L’offerta era davvero ampia. I telespettatori hanno avuto l’imbarazzo della scelta fra film, fiction, programmi d’approfondimento politico come Diritto e Rovescio o Pizzapulita, ma anche show comici. La serata è stata segnata, infine, dai match di Europa League e dalla sconfitta del Napoli.

Ascolti tv ieri, 18 aprile 2019

Ascolti tv – Mentre ero via | Rai 1

Proprio quando si iniziava a intravedere una possibile pace familiare, la storia nata fra Monica e Stefano è divenuta inaspettatamente pubblica. Le conseguenze sono state quindi dirompenti per tutti. Monica non si è però fatta distrarre da tutto ciò e ha focalizzato l’attenzione sui suoi figli, ma soprattutto sul piccolo Vittorio, vittima di bullismo a causa della rivelazione. La fiction ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.562.000 spettatori pari al 20.80% di share.

Ascolti tv– Il Paradiso Per Davvero | Rai 2

Dopo un’esperienza di pre-morte, il piccolo Colton Burpo ha iniziato a raccontare aneddoti inerenti alla sua esperienza in cielo. Con innocenza infantile Burpo ha ripercorso la sua incredibile avventura, parlando con cognizione anche di fatti avvenuti prima della sua nascita. Il padre Todd e la madre Sonja sono però stati chiamati ad affrontare il significato di quello che per tutti era un evento straordinario e a trovare il coraggio di condividere l’esperienza di Colton. Il film ha appassionato una media di 1.025.000 spettatori pari al 4.40% di share.

Ascolti tv– A raccontare comincia tu | Rai 3

Terza puntata del programma di Raffaella Carrà. Ricordi, aneddoti, cadute e successi. E’ così che si è svelato il personaggio della serata dopo Fiorello e Sophia Loren. Secondo gli ascolti tv di ieri si sono sintonizzati sulla terza Rete Rai una media di 1.136.000 spettatori pari al 4.90% di share.

Ascolti tv – Diritto e Rovescio | Rete 4

La trasmissione di Rete 4 incentrata sulla politica e l’attualità si è occupata del reddito di cittadinanza e delle prime polemiche che hanno travolto i social dell’Inps con la gente che protestava per aver ricevuto solo 40 euro. L’intervista a Di Maio ha dato il via alla trasmissione che successivamente si è occupata anche di quanto accaduto a Parigi. Il programma ha così informato una media di 804.000 spettatori pari al 4.50% di share.

Ascolti tv – Tutte le strade portano a Roma | Canale 5

Maggie e sua figlia Summer sono atterrate in Italia. La giovane, però, ha mostrato fin da subito la volontà di tornare subito dal suo amore in prigione negli USA. Nella cascina dello zio George in Toscana le due donne hanno incontrato Luca con sua mamma Carmen. Perfino quest’ultima ha mostrato la volontà di scappare a Roma per sposarsi con Marcellino, innamorati da 50 anni. Carmen e Summer hanno quindi organizzato una fuga insieme dando il via ad una incredibile avventura. Il film ha incollato davanti alla tv una media di 1.886.000 spettatori pari all’8.50% di share.

Ascolti tv – Colorado | Italia 1

Paolo Ruffini e Belen Rodriguez hanno condotto una nuova puntata di Colorado. La trasmissione ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.437.000 spettatori pari a 7.40 punti percentuali di share.

Ascolti tv – Piazzapulita | La7

Corrado Formigli ha condotto una nuova puntata del programma di La7 occupandosi di attualità politica. Formigli ha intervistato Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese che con il suo sciopero scolastico per il clima ha dato vita a un movimento mondiale e che ora si trova in Italia per incontrare il Papa e la Presidente del Senato Alberti Casellati. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il segretario del PD Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il programma ha portato a casa 993.000 spettatori pari al 5.50% di share.

Ascolti tv – Europa League | TV8

Quarti di finale di Europa League. Quattro partite in contemporanea. I match hanno appassionato una media di 1.768.000 tifosi pari al 7.50% di share.

Ascolti tv – Tutta la verità| Nove

La trasmissione ha ripercorso l’intera vicenda riguardante il delitto di Garlasco. Dopo un lungo processo, il fidanzato della vittima, il giovane Alberto Stasi, è stato condannato in via definitiva. Il programma ha così interessato una media di 347.000 spettatori. Share dell’1.50%.