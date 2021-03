Le indagini di Lolita Lobosco contro Live Non è la D’Urso: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 7 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico.

Lolita Lobosco batte Live Non è la D’Urso portando a casa 6.767.000 spettatori (share 28.2%), mentre Barbara D’Urso si accontenta di 2.096.000 spettatori (share 12.8%).

Rai 1: Le indagini di Lolita Lobosco, il nuovo episodio del Commissario donna interpretato da Luisa Ranieri ha incollato alla tv una media di 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share.

Rai 2: 9-1-1 Lone Star, la serie tv americana ha registrato una media di 1.133.000 spettatori pari al 4.2% di share. Nel cast: Rob Lowe, Ronen Rubinstein e Liv Tyler.

Rai 3: Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha informato una media di 2.814.000 spettatori pari al 10.3% share. Tra gli ospiti: Antonella Clerici e Orietta Berti.

Rete 4: Commando, la pellicola del 1985 diretta da Mark L. Lester ha appassionato una media di 864.000 spettatori. Share del 3.5%. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong e Dan Hedaya.

Canale 5: Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso ha coinvolto una media di 2.096.000 spettatori con il 12.8% di share. Tra gli ospiti: Matteo Salvini, Antonella Elia, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Italia 1: Ready Player One, il film di fantascienza distopico del 2018 diretto da Steven Spielberg ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.027.000 spettatori pari a 4.6 punti percentuali. Nel cast: Mark Rylance, Ben Mendelsohn, T.J. Miller e Simon Pegg.

La7: Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti ha informato una media di 1.451.000 spettatori pari a 5.6 punti percentuali. Tra gli ospiti: Pierpaolo Sileri, Daniela Santachè, l’ex Governatore della Sicilia Rosario Crocetta, il Commissario della Sanità calabrese Guido Longo e la giornalista Tonia Cartolano.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma condotto dal noto chef torna a girare l’Italia alla ricerca dei luoghi più affascinanti. Questa settimana la puntata è interamente dedicata al Lago di Garda incuriosendo una media di 601.000 spettatori. Share del 2.3%.

Nove: Una settimana da Dio, il film del 2003 diretto da Tom Shadyac ha divertito una media di 415.000 spettatori. Share dell’1.7%. Nel cast: Jim Carrey, Morgan Freeman e Jennifer Aniston.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Santa Messa : 2.822.000 spettatori per il 16.4% di share.

: 2.822.000 spettatori per il 16.4% di share. Domenica In: 3.534.000 spettatori per il 22.2% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha registrato 4.278.000 (24.3% share).

Canale 5