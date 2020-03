Seconda sfida, seconda battaglia fra la fiction e Barbara d’Urso. La vita promessa vs Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 1 marzo 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie avversarie controlliamo anche le altre battaglie e quindi i maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda: Che tempo che fa su Rai 2 e Non è l’Arena su La7. Per finire, poi, diamo anche un occhio alle sfide pomeridiane.

Ascolti tv ieri sera, Auditel 1 marzo 2020

La vita promessa su Rai 1: la serie tv ha conquistato una media di 4.582.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Che tempo che fa su Rai 2: Fabio Fazio ha incollato alla tv una media di 2.262.000 spettatori pari ad uno share del 8.8%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.468.000 spettatori. Share del 7.7%.

Amiche da morire su Rai 3: il film ha appassionato una media di 978.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%.

Colpevole d’Innocenza su Rete 4: la pellicola ha entusiasmato 972.000 spettatori con il 4% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: Barbara d’Urso ha intrattenuto una media di 2.601.000 spettatori pari al 14.8% di share. Tanti gli argomenti trattati, su tutti il nuovo incontro e la pace fatta tra lei e Vittorio Sgarbi.

Il principe cerca moglie su Italia 1: la pellicola ha ottenuto una media di 1.776.000 spettatori con il 7.3% di share.

Non è L’Arena su La7: Massimo Giletti ha informato una media di 1.623.000 spettatori con il 6.1%.

4 Hotels su Tv8: Bruno Barbieri ha ottenuto una media di 453.000 spettatori con il 2% di share.

Camionisti in trattoria su Nove: la trasmissione ha fatto venire l’acquolina in bozza ad una media di 354.000 spettatori. Share del 1.3%.

Ascolti tv ieri pomeriggio, Auditel del pomeriggio del 1 marzo

In quanti hanno visto il pomeriggio di Rai 1 e in quanti quello di Canale 5? Ecco gli ascolti da Domenica In a Domenica Live.

Domenica In segna uno share pari al 20.3% con 3.885.000 spettatori nella prima parte e il 18% con 3.197.000 spettatori nella seconda; Il programma condotto da Francesca Fialdini a seguire, chiamato Da Noi – A Ruota Libera, è stato scelto da 2.397.000 spettatori (12.9% di share)

Beautiful su Canale 5: ha raggiunto una media di 2.085.000 spettatori pari al 10.7% di share. Una Vita ha fatto registrare 1.989.000 spettatori per il 10.8% di share. Il Segreto ha portato a casa 2.145.000 spettatori. Share del 12.3%. Domenica Live ha totalizzato, invece, 2.645.000 spettatori con il 14.3% di share (mentre la presentazione ha raggiunto un totale di 2.118.000 spettatori pari al 12% di share e Ultima Sorpresa 2.241.000 telespettatori pari al 11.4% di share).