Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 28 maggio 2019? Chi ha vinto fra La Partita del Cuore, The Voice of Italy, lo show di Rai 2 condotto da Simona Ventura, e i film proposti da Mediaset? Ecco tutti i dati Auditel di una prima serata ricca di programmi. I telespettatori hanno potuto scegliere fra: sport, film di vario genere e trasmissioni di approfondimento politico o talent. Scopriamo insieme, pertanto, cosa ha preferito il pubblico.

Ascolti tv ieri, 28 maggio 2019

La Partita del Cuore ha raggiunto il 12.5% di share. Avatar il 10.4% e il film Room il 10.1%. The Voice ha ottenuto invece il 9.7% di share. Ottimi ascolti per diMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7.

La Partita del Cuore | RAI 1

La Nazionale Cantanti è scesa nuovamente in campo per un nuovo ed importante progetto benefico. La partita ha infiammato l’Allianz Stadium di Torino ed entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.776.000 spettatori pari al 12.5% di share.

The Voice of Italy | RAI 2

Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura, con, in giuria: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno ha appassionato una media di 1.869.000 spettatori pari al 9.7% di share. Ci si avvicina a passi da gigante, successo dopo successo, alle battute finali. Chi vincerà?

#Cartabianca | RAI 3

Bianca Berlinguer ha ospitato nello studio della sua trasmissione: Massimo D’Alema; Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia; Lucia Borgonzoni, Lega, sottosegretaria ai Beni culturali; Dario Nardella, Pd sindaco di Firenze; Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e di Panorama; Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2; Peter Gomez, direttore del Ilfattoquotidiano.it; Alberto Forchielli, imprenditore; Andrea Scanzi. Il programma ha informato una media di 1.080.000 spettatori pari al 5% di share.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nuova intervista a Matteo Salvini dopo i risultati ufficiali delle Elezioni Europee. Il programma di approfondimento politico ha affrontato una analisi delle votazioni e commentato, con i diretti interessati, successi ed insuccessi ottenuti dopo le urne. La trasmissione ha così interessato una media di 1.255.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Room | CANALE 5

Jack, un bambino vivace di 5 anni, è stato accudito dalla sua amorevole e devota Ma’ sono intrappolati mentre erano confinati in uno spazio senza finestre di 3 metri x 3. All’interno di questo ambiente Ma’ ha creato un intero universo per Jack e ha fatto qualsiasi cosa per garantire al figlioletto una vita normale ed appagante anche in un luogo così infido. La pellicola ha emozionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.110.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Avatar | ITALIA 1

Jake Sully, un marine costretto su una sedia a rotelle che ha accettato di trasferirsi sul pianeta Pandora in sostituzione del fratello morto, ha iniziato ad esplorare il pianeta e ha conosciuto subito un’avvenente Na’vi. Il film di fantascienza diretto da James Cameron, con: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Giovanni Ribisi ha appassionato 1.930.000 spettatori pari al 10.4% di share.

diMartedì | LA7

Giovanni Floris ha condotto il talk politico di La7. Il programma, occupandosi delle maggiori notizie di politica ed attualità, ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.814.000 spettatori con uno share dell’8.4%.

Il buongiorno del mattino | Tv8

Il sogno di Becky Fuller era quello di lavorare a USA Today, ma dopo un traumatico licenziamento l’unica opportunità che le si è presenta è stata quella di risollevare le sorti di “Daybreak”, il programma del mattino meno seguito tra quelli dei network nazionali. Il film ha conquistato una media di 385.000 spettatori. Share pari a 1.7punti percentuali.

Spaccio capitale | NOVE

Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, è la piazza di spaccio più grande d’Italia. Nove ha raccontato l’impegno dei Carabinieri della stazione dell’Arma contro il traffico di stupefacenti. La trasmissione ha portato a casa una media di 519.000 spettatori. Share del 2.1%.