Juventus vs Roma contro Chi vuol essere milionario: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 22 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda, ma gli occhi sono puntati sulla sfida fra le due ammiraglie avversarie e sul nuovo debutto di Gerry Scotti. Spazio poi alle repliche de L’Amica geniale, a Chi l’ha visto? e #Cr4 La Repubblica delle donne e Italia’s Got talent. Analizziamo dunque insieme i vari dati per scoprire le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri sera, vince Juventus Roma, bene Chi vuol essere milionario. Dati Auditel ieri – 22 gennaio 2020

Vince la prima serata la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia con il 24.9% di share. Bene l’esordio di Chi vuol essere milionario al 14.6%. IGT al 5.4%.

Coppa Italia – Juventus vs Roma, Rai 1

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma ha visto scendere in campo due squadre che si sono già affrontate 16 volte nella Manifestazione e erano in perfetto equilibrio con 7 vittorie a testa e due pareggi. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 6.577.000 spettatori pari al 24.9% di share.

L’amica geniale, Rai 2

Mentre Elena ha lasciato Gino, Lila ha progettato col fratello un paio di scarpe originali e moderne, ma il padre non ha avuto alcuna intenzione di darle fiducia. Marcello, innamorato di lei, è riuscito a conquistare la fiducia prima di Rino e poi di Fernando Cerullo, finendo per chiedere la mano di Lila. Quest’ultima però lo ha rifiutato senza mezzi termini, perché non voleva avere niente a che fare con un ragazzo violento come lui. La replica dell’amatissima fiction Rai ha conquistato una media di 1.680.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto? per occuparsi di numerosi casi di scomparsa, ma anche di diversi fatti di cronaca. In serata la giornalista si è occupata del caso Scazzi e della sentenza su Ivano Russo. La trasmissione ha informato una media di 1.994.000 spettatori pari ad uno share del 9%.

#Cr4 La Repubblica delle donne, Rete 4

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti: Simona Ventura, con il futuro marito Giovanni Terzi. La conduttrice si è raccontata in un’intervista a tutto tondo: dalle tappe più importanti della sua carriera, ai momenti più difficili che ha attraversato, fino al futuro matrimonio. Nel corso della serata, con il senatore Gianluigi Paragone, recentemente espulso dal Movimento 5 Stelle, si è parlato di attualità politica. Spazio anche a un compleanno d’eccezione: la ministra Iva Zanicchi ha infatti appena compiuto 80 anni. Per lei, grandi celebrazioni e una vera e propria festa. Lo show ha intrattenuto una media di 795.000 spettatori con il 4.4% di share.

Chi vuol essere milionario, Canale 5

La prima puntata di Chi vuol essere milionario, il game di Gerry Scotti, ha debuttato con una media di 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Jason Bourne, Italia 1

Dopo dieci anni di latitanza l’ex sicario della CIA Jason Bourne si è ritrovato in Grecia, dove si si è tenuto in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Intanto Nicky Parsons è riuscito ad hackerare alcuni file dell’Agenzia, riguardanti operazioni segrete, come il nuovissimo progetto Ironhand, che riguardava la creazione di un nuovo tipo di piattaforma (EXCOON), in grado di fornire internet gratuito a tutti, con però uno scopo quello di tracciare e spiare tutti i server degli americani. La pellicola ha entusiasmato una media di 1.309.000 spettatori. Share del 5.7%.

Atlantide – Una chiesa, due Papi, La7

La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 616.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Italia’s Got talent, Tv8

Lo show condotto da Ludovica Comello ha intrattenuto una media di 1.384.000 spettatori pari a 5.9 punti percentuali di share.