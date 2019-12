Senza Adriano Celentano e Adrian si è riaccesa la sfida del giovedì sera. Si sono dati battaglia così, sulle due ammiraglie avversarie, due programmi molto diversi fra loro. Da un lato Io ricordo Piazza Fontana, il film a 50 dalla strage a Milano. Dall’altra la seconda entusiasmante puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 12 dicembre 2019? Fra i due litiganti si è intromessa la finale di X Factor 13 in chiaro su Tv8. Tanti, però, erano i programmi in onda sugli altri canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv ieri sera, sfida Io ricordo Piazza Fontana e All Together Now. Auditel 12 dicembre 2019

Vince lo show musicale con J-ax e Michelle “All Together Now” che supera il 14% di share. Io ricordo Piazza fontana su Rai 1 si ferma al 10.5.

Io ricordo Piazza Fontana, Rai 1

Il film, nel cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, con protagonista Giovanna Mezzogiorno, ha interessato una media di 2.406.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Pretty Princess, Rai 2

La vita dell’adolescente e timida Mia Thermopolis di San Francisco è cambiata di colpo quando ha scoperto di essere una vera e propria principessa, erede del piccolo principato europeo di Genovia. Mia ha così iniziato un lungo viaggio verso il suo trono con accanto la severa nonna, la regina Clarisse, che le ha dato ‘lezioni di regalità’.La pellicola ha emozionato una media di 1.351.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Stati generali, Rai 3

Serena Dandini ha intrattenuto una media di 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Il programma ha messo in scena tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020. Tanti gli ospiti in studio.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbioha intervistato il leader di “Italia Viva” Matteo Renzi sui temi di più stretta attualità politica: la manovra economica, la riforma sulla prescrizione e il futuro del Governo giallorosso, sempre più incerto nel suo cammino verso il nuovo anno. Inoltre, l’ex premier ha commentato alcune delle vicende che lo hanno visto recentemente protagonista di inchieste come Fondazione Open con villa Renzi. Il programma ha informato una media di 1.086.000 spettatori con il 6.1% di share.

All Together Now, Canale 5

Seconda puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. Ospiti della serata: Benji e Fede e Iva Zanicchi. Tanti i talenti che si sono esibiti sul palco. A lasciare tutti di stucco è stata anche Lorieshen Umali. Lo show ha fatto cantare e ballare una media di 2.570.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Divergent, Italia 1

In un futuro dispotico, in base alle caratteristiche delle loro personalità, gli individui sono stati raggruppati in varie fazioni. La sedicenne Tris Prior, invece, non è sembrata appartenere a nessun gruppo ed è rientrata tra coloro che venivano definiti “divergenti”. Scoprendo una cospirazione tesa ad eliminare tutti i divergenti, Tris ha dovuto capire cosa li rendesse così pericolosi prima che fosse troppo tardi. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.341.000 spettatori. Share del 6.5%.

Piazzapulita, La7

Il programma di Corrado Formigli ha raggiunto una media di 1.094.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Finale X Factor 13, Tv8

La Finale di X Factor 13, in onda in chiaro, ha conquistato una media di 622.000 spettatori pari al 2.9% di share. Sono loro che hanno seguito quindi la lunga corsa verso la vittoria della bravissima Sofia Tornambene.