Io che amo solo te, ovvero l’ennesima replica del film con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, o La verità sul caso Harry Quebert: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 2 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme l’andamento dei vari maggiori canali del digitale terrestre. Cosa ha preferito il pubblico? Tanti sono stati i programmi che sono tornati a far compagnia al pubblico dopo la pausa estiva. Altrettanti però erano i film in onda così come le serie tv.

Ascolti tv ieri: sfida tra Io che amo solo te vs La verita sul caso Harry Quebert – Auditel 2 settembre 2019

Harry Quebert su Canale 5 vince la prima serata con il 13.2% di share, Il film su Rai 1 “Io che amo solo Te” raggiunge il 11.7% di share, Quarta Repubblica totalizza un ottimo 9.3% di share, Made in Arteteca 6.4%. Ecco tutti i dati.

Io che amo solo te | Rai 1

Damiano e Chiara, in procinto di sposarsi nel loro paese natale, Polignano a Mare, hanno dovuto affrontare diverse avversità. In primis quelle legate ai loro genitori. Oltretutto il padre di Damiano, Mimì, e la madre di Chiara, Ninella, erano una coppia in gioventù. Nella pellicola i rimpianti del passato, i problemi del presente e i dubbi sul futuro si intrecciano creando non pochi problemi a tutti i personaggi. Il film ha emozionato una media di 2.404.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Made in Arteteca | RAI 2

Lo show del duo comico proveniente da Made in Sud ha fatto ridere una media di 1.312.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Grazie a tutti!💥

Speriamo di essere riusciti a tenervi compagnia e a farvi divertire anche stasera 💛

Non dimenticate i prossimi appuntamenti:

lunedì 9 con #IDiteloVoi e lunedì 16 con #PaoloCaiazzo 👉🏼 vi aspettiamo, buonanotte! 💫#MadeinSud #Arteteca @MauBigHouse @ArtetecaOf pic.twitter.com/D3Y6DtBXxN — Made in Sud (@Made_in_Sud) September 2, 2019

Presa Diretta | RAI 3

Nella prima delle sette puntate previste Riccardo Iacona si è occupato dell’invenro demografico italiano e dell’allarme degli studiosi per il crollo demografico del nostro Paese. Se continuano così, gli italiani rischiano l’estinzione. Il programma ha interessato ed informato una media di 954.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.

Quarta Repubblica | Rete 4

Il programma dedicato all’approfondimento politico è tornato sulla terza Rete Mediaset portando a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.546.000 spettatori con il 9.3% di share.

La verita sul caso Harry Quebert | Canale 5

Uno scrittore è stato coinvolto in un’indagine per omicidio che vedeva come accusato il suo mentore, uno stimato scrittore americano: il celebre Harry Quebert. La serie tv ha conquistato una media di 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Wanted – Scegli Il Tuo Destino | ITALIA 1

Prima di diventare il gioiello della Confraternita, un gruppo armato di giustizieri agli ordini del Fato, Weasley Gibson era un impiegato anonimo e ipocondriaco, vessato da una dirigente “abbondantemente” insopportabile e tradito dal migliore amico con la fidanzata petulante. La pellicola ha entusiasmato una media di 1.267.000 spettatori. Share del 6.1%.

Caccia al Ladro | LA7

La pellicola diretta da Alfred Hitchcock, con: Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, Brigitte Auber, John Williams e Charles Vanel ha tenuto con il fiato sospeso una media di 540.000 spettatori con uno share del 2.8%.