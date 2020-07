Il giovane Montalbano vs Manifest: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 17 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme, analizzando quanto raccolto dall’Auditel, le preferenze del pubblico prima di passare alle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie.

Ascolti tv, 17 luglio 2020: analisi dati Auditel ieri

Il giovane Montalbano, su Rai 1: la replica della fiction ha conquistato una media di 3.663.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Maleficent, su Rai 2: la pellicola ha appassionato una media di 1.107.000 spettatori pari al 5.8% di share.

La Grande Storia, su Rai 3: la trasmissione ha informato una media di 1.077.000 spettatori con il 5.9% di share.

Stasera Italia News Speciale, su Rete 4: la trasmissione ha interessato una media di 843.000 spettatori con il 4.5% di share.

Manifest, su Canale 5: la serie tv ha portato a casa una media di 1.055.000 spettatori con uno share del 7.1%.

Un’estate ai Caraibi, su Italia 1: la pellicola ha fatto ridere una media di 1.178.000 spettatori e share del 6.9%.

L’oro di Mackenna, su La7: la pellicola ha raccolto una media di 331.000 spettatori con il 2% di share.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: come ogni venerdì il meglio dello show ha intrattenuto una media di 450.000 spettatori. Share pari a 2.4 punti percentuali.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: il best of dello show ha fatto registrare una media di 387.000 spettatori con il 2% di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 17 luglio 2020

