I Soliti Ignoti Speciale vs Live Non è la D’Urso: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 20 settembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel di una domenica sera in cui la sfida pare essersi finalmente accesa. Da un lato Amadeus, dall’altro Barbara d’Urso: in mezzo una schiera di Vip per ogni trasmissione. Oltre alle due ammiraglie, però, il pubblico ha potuto scegliere fra diverse trasmissione di approfondimento, film e serie tv. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico prima di buttare un occhio anche a quanto accaduto durante il pomeriggio.

Ascolti tv, 20 settembre 2020: dati Auditel ieri

Amadeus con “I Soliti Ignoti Speciale Vip” batte “Live – Non è la D’Urso”. Nulla da fare per la corazzata di Barbara d’Urso che, nonostante ospiti vip come Asia Argento, Flavia Vento e un parterre variegato di volti noti del piccolo schermo, non riesce a battere il seguitissimo gioco di Rai1.

I Soliti Ignoti Speciale Vip, Rai 1: Amadeus ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.365.000 spettatori. Share pari a 16,4 punti percentuali.

Hawaii Five-0, Rai 2: la serie tv americana ha appassionato una media di 1.173.000 spettatori. Share del 5,2%. A seguire la puntata di NCIS New Orleans ha entusiasmato una media di 1.086.000 spettatori e uno share del 5%.

Presa diretta – La ripartenza, su Rai 3: la trasmissione condotta da Riccardo Iacona ha informato una media di 1.058.000 spettatori pari a uno share del 5,4%.

The Water Diviner, su Rete 4: la pellicola ha conquistato una media di 652.000 spettatori con il 3,4% di share.

Live Non è la D'Urso, su Canale 5: la seconda puntata dello show di Barbara D'Urso ha fatto registrare una media di 1.807.000 spettatori con il 13,2% di share.

La mummia, su Italia 1: la pellicola ha fatto tremare dalla paura una media di 1.238.000 telespettatori. Share del 6,3%.

Atlantide, su La7: la trasmissione ha portato a casa 454.000 spettatori. Share pari a 2,4 punti percentuali.

MasterChef Italia 9, su Tv8: il programma dedicato alla cucina ha emozionato una media 659.000 spettatori con il 3,6% di share.

Avamposti, su Nove: il documentario ha raccolto 337.000 spettatori. Share del 1,6%.

Sfida fra Domenica In, le soap e Domenica Live: gli ascolti del pomeriggio

Passiamo ad analizzare insieme il pomeriggio televisivo e le sfide fra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Domenica In: Mara Venier ha intrattenuto, intervista dopo intervista, una media di 2.139.000 spettatori pari al 13,9% di share.

Da noi a ruota libera: Francesca Fialdini ha ottenuto

Canale 5:

Beautiful: la soap di Canale 5 ha appassionato 1.968.000 spettatori. Share del 12,3%

Una Vita: 1.815.000 spettatori. Share del 12,4%

Il Segreto: 1.473.000 spettatori. Share del 11,4%

Daydreamer – Le ali del Sogno: 1.675.000 spettatori. Share del 13,9%

Domenica Live: Barbara d'Urso ha raccolto