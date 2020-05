Gigi, questo sono io vs Ciao Darwin 7: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 30 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme i dati raccolti. Tanti erano i programmi in onda oltre ai due sulle ammiraglie avversarie. Concentriamoci dunque su di essi prima di passare a buttare un occhio alla sfida in onda nel pomeriggio.

Ascolti tv ieri, 30 maggio 2020: i dati Auditel

Gigi, questo sono io, su Rai 1: la trasmissione musicale ha intrattenuto una media di 2.389.000 spettatori pari al 12.3% di share.

Petrolio – Antivirus, su Rai 2: il programma ha informato una media di 897.000 spettatori pari al 4% di share.

Liberti tutti, su Rai 3: la serie ha entusiasmato una media di 601.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%.

Stasera Italia Weekend, su Rete 4: la trasmissione ha interessato una media di 811.000 spettatori con il 3.6% di share.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, su Canale 5: la replica dello show condotto da Paolo Bonolis ha divertito una media di 3.538.000 spettatori pari al 18.1% di share.

Garfield 2, su Italia 1: il film d’animazione ha raggiunto una media di 1.134.000 spettatori fra grandi e piccini. Share del 4.9%.

Un colpo perfetto, su La7: la pellicola ha ottenuto una media di 1.161.000 spettatori con uno share del 5.1%.

007 Zona pericolosa, su Tv8: il film della saga ha tenuto con il fiato sospeso una media di 513.000 spettatori con il 2.4% di Odience.

L’amore bugiardo, su Nove: il film ha fatto registrare una media di 498.000 spettatori e il 2.5% di share.

Ascolti Tv Pomeriggio, 30 maggio 2020: dati Auditel

Cosa dicono i dati Auditel del pomeriggio di sabato 23 maggio 2020: come è andato lo scontro fra Italia Sì e Verissimo?

Amore in Quarantena con il ritorno di Gabriele Corsi su Rai 1 segna il 9.5% con 1.321.000 spettatori, Italia Sì! Podio e poi ha raggiunto 1.233.000 spettatori (10.5%) nella prima parte e 1.939.000 (15.6%) nella seconda.

Verissimo – Le Storie, su Canale 5: Silvia Toffanin ha emozionato una media di 1.516.000 spettatori con il 12.6% di share.