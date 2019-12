Fratelli Unici vs All Together Now: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 4 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti i programmi e i film in onda, ma soprattutto una nuova sfida inedita fra le due ammiraglie avversarie. Come? Ebbene su Canale 5 il pubblico si sarebbe aspettato una nuova puntata di Oltre la Soglia, invece ha debuttato lo show di Michelle Hunziker. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori che hanno potuto scegliere anche fra: Chi l’ha visto? e #Cr4 la repubblica delle donne.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Fratelli Unici e All Together Now. Auditel 4 dicembre 2019

Vince All Together Now con il 16.5 di share. Il programma musicale di Canale 5 ha la meglio su Fratelli Unici di Rai 1, fermo all’11% di share e superato addirittura da Chi l’ha visto che totalizza l’11.2%.

Fratelli Unici, RAI 1

Pietro e Francesco, due fratelli di opposta natura, hanno dovuto imparare a conoscersi. Da un lato Pietro, un medico carrierista che si è lasciato alle spalle moglie e figlia. Dall’altro Francesco, uno stuntman squattrinato e sciupafemmine che non si è mai assunto una responsabilità in vita sua. Quando Pietro, a causa di un incidente, ha però perso la memoria ed è regredito al livello di un bambino di quattro anni, Francesco se ne è preso cura, un po’ per dovere e molto per interesse. Il film ha emozionato una media di 2.431.000 spettatori pari al 11% di share.

Volevo fare la Rock Star, RAI 2

Lo Spaccio KmO era finalmente pronto e l’inaugurazione sembrava procedere per il meglio, ma la famiglia Mazzuccato si è apprestata ad affrontare definitivamente il segreto che si celava dietro la nascita delle “brulle”, le gemelle Emma e Viola. Eros era l’unico a non voler festeggiare, visto che stava attraversando un periodo nero, ma una proposta di Antonio gli è sembrata poter essere la soluzione a tutti i suoi problemi. La serie tv con la Bellè ha conquistato una media di 1.556.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Tredicesima puntata del programma di Rai 3 che ha informato una media di 2.283.000 spettatori con il 11.2% di share. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca nera e ha lanciato numerosi appelli per le persone scomparse. Si è parlato, ad inizio programma, del caso di Luca Sacchi. In generale la puntata è stata dedicata a tanti ragazzi molto giovani, morti in circostanze misteriose.

#cr4 la repubblica delle donne, RETE 4

Piero Chiambretti con la sua #cr4 la repubblica delle donne ha intrattenuto una media di 820.000 spettatori pari al 4.4% di share. Tema centrale della puntata: le “ragazze eccezionali” rappresentato dall’iconica Amanda Lear e la modella e influencer Nina Sophie Rima. La Lear ha raccontato in un’intervista a tutto tondo la sua lunghissima e ampia carriera televisiva e musicale ed ha espresso le sue personali opinioni sui personaggi più influenti della politica mondiale come: Macron, Putin, Trump e Mattarella. La modella, Nina Sophie Rima, che ritrae la vera e propria immagine della forza femminile ha spiegato come sia riuscita, attraverso il suo coraggio, a diventare un’influencer di fama internazionale.

All Together Now, CANALE 5

Michelle Hunziker e J-Ax hanno debuttato con la prima puntata della seconda edizione del loro show musicale “All Together Now” in cui i concorrenti devono riuscire ad emozionare, con poche note, un muro composto da 100 giudici. Comici sono stati gli interventi di Cristiano Malgioglio che senza peli sulla lingua ha detto ciò che pensava a tutti. Interessantissime le esibizioni di Domenico Prezioso e Sonia Mosca che volano direttamente in finale. Lo show ha divertito e fatto cantare una media di 2.706.000 spettatori. Share pari a 16.5 punti percentuali.

Oblivion, ITALIA 1

Nella seconda metà degli anni 2000 la Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno combattuto e vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata in cui è possibile solo scorgere qualche rovina di quel che è stato. In seguito alla devastazione l’umanità era in esodo su Titano mentre sul nostro mondo gli ultimi impiegati si assicuravano che i grossi macchinari che prosciugano le risorse naturali (per generare energia utile alla vita sul nuovo pianeta) non fossero distrutti dai pochi alieni rimasti. Due di questi impiegati, quasi arrivati al termine del proprio impiego, si sono imbattuti in alcuni astronauti lanciati nello spazio decenni prima ma ora atterrati rovinosamente, che il sistema inspiegabilmente ha riconosciuto come “minacce”. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.263.000 spettatori. Share del 6%.

Atlantide, LA7

Il programma con Andrea Purgatori ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 505.000 spettatori con uno share del 2.8%.