Chi è il primo concorrente che va alla finalissima di All together now 2? Si tratta di Domenico Prezioso, cantante che vola dritto alla serata finale del programma di Canale 5 grazie ai 100 “sì” ricevuti dai giudici nella prima puntata, in onda stasera, mercoledì 4 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5. Ecco il video Mediaset con l’intera esibizione, messa in piedi sulle note di “Hold on (I’m coming)”.